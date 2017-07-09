همکاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی با «تامپره» فنلاند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر «لیزا لاکسو» Lisaa Laakso رئیس دانشگاه Tampere فنلاند در آغاز با اشاره به اینکه دانشگاه Tampere به عنوان یکی از دانشگاه‌های شناخته شده فنلاند هم اکنون ۱۵ هزار دانشجو دارد، اظهار داشت: این مجموعه طی آخرین گزارش نظام رتبه‌بندی QS در رتبه ۵۰۱ تا ۶۰۰ جهان قرار دارد.

رئیس دانشگاه «تمپره» افزود: این دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجو می‌پذیرد و هم اکنون در برخی از رشته‌های ارشد و دکتری زبان تدریس، انگلیسی است.

وی به سابقه آشنایی با دانشگاه علوم پزشکی تهران در اجرای برنامه‌ای مشترک با دانشکده بهداشت اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به حضور دو دانشگاه در پروژه اراسموس پلاس، علاقمند به همکاری بیشتر با دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم.

دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز این دانشگاه را قدیمی‌ترین و برترین دانشگاه علوم پزشکی کشور معرفی و تاکید کرد: بیش از ۱۲ هزار دانشجو در ۱۱ دانشکده زیرمجموعه این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به خدمات قابل‌توجه ۱۶ بیمارستان آموزشی دانشگاه به بیماران، گفت: نزدیک به سه میلیون نفر در مناطق جنوبی شهر تهران از این خدمات بهره می‌برند.

وی به فعالیت ۹۵ مرکز تحقیقاتی در زیرمجموعه دانشگاه نیز اشاره کرد و بیان داشت: سالانه ۵ هزار مقاله توسط اعضای هیأت‌علمی این دانشگاه تولید می‌شود که حاکی از فاصله‌ای قابل ملاحظه با دانشگاه‌های دیگر در رتبه‌بندی‌های ملی است.

جعفریان یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه ۲۰۱ تا ۲۵۰ نظام رتبه‌بندی QS را در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه از ۶ سال پیش رشد چشمگیری داشته است، گفت: این اقدامات منجر به توسعه همکاری‌های مشترک با مراکز علمی و دانشگاهی در زمینه‌هایی چون جذب دانشجویان بین‌المللی، تبادل اساتید و دانشجویان و اجرای برنامه‌ها و تحقیقات مشترک شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران زمینه تعامل با مراکز علمی جهانی به ویژه کشورهای اروپایی را مساعد دانست و اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی تهران از حدود ۱۰ سال پیش تجربه همکاری با مراکز علمی فنلاند را دارد و تعدادی از اعضای هیأت‌علمی فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های این کشور هستند.

وی در پایان نسبت به همکاری با دانشگاه Tampere در قالب پروژه اراسموس پلاس ابراز تمایل کرد.

در این نشست ضمن تأکید بر توسعه هر چه بیشتر تعاملات علمی و دانشگاهی پیشنهاداتی مبنی بر همکاری در زمینه‌های بهداشت جهانی، اطلاعات پزشکی و پزشکی احیا کننده (Global Health ،Medical Information و Regenerative Medicine) مطرح و طرفین به توافقاتی دست یافتند.

همچنین دکتر لیزا لاکسو رئیس دانشگاه تمپره فنلاند با حضور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز دیدار کرد.

این نشست با حضور دکتر پیوندی رئیس دانشگاه، دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر مدیران در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر پیوندی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن خیر مقدم به همتای فنلاندی خود بر توسعه روابط بین دانشگاه و گسترش همکاری های بین المللی تأکید کرد.

در پایان این نشست مقرر شد در آینده ای نزدیک تفاهم نامه ای جهت تبادل استاد و دانشجو، تبادل دانش و تکنولوژی در راستای ارتقاء سطح توانمندهای آموزشی و پژوهشی متناسب با شاخص های بین المللی منعقد شود.