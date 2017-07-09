فائو: قیمت مواد غذایی در ماه ژوئن بالا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران، شاخص بهای مواد غذایی فائو که بر اساس وزن تجاری بازارهای بین‌المللی پنج گروه اصلی کالای غذایی را به صورت ماهیانه رصد می‌کند، در ماه ژوئن به رقم متوسط ۱۷۵.۲ واحد رسید که نسبت به ماه مه ۱.۴ درصد و نسبت به سال گذشته میلادی ۷.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش قیمت‌های گندم با میزان بالای پروتئین به دلیل بدتر شدن وضعیت محصولات در آمریکا منجر به افزایش ۴.۲ درصدی شاخص بهای غلات فائو در همین ماه شده است. اما قیمت ذرت با توجه به برداشت بی‌سابقه این محصول در آمریکای جنوبی کاهش یافته است.

بر اساس گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران، شاخص بهای گوشت و محصولات لبنی نیز رشد داشته، اما در مقابل قیمت روغن‌های گیاهی و شکر افت کرده است.

برآوردهای جدید فائو درباره غلات که با عنوان «گزارش عرضه و تقاضای غلات» در ۶ جولای (۱۵ تیر) منتشر شد نشان می‌دهد که علی‌رغم سخت‌تر شدن شرایط عرضه گندم با پروتئین بالا، عرضه جهانی غلات در سال آتی نیز احتملا شاهد فراوانی خواهد بود.

فائو پیش‌بینی ماه ژوئن درباره حجم برداشت جهانی گندم در سال ۲۰۱۷ را کاهش داده و در مقابل پیش‌بینی‌ها درباره ذرت و برنج را افزایش داد. احتمالا تولید غلات در سال جاری میلادی در مجموع بالغ بر ۲۵۹۳ میلیون تن، ۰.۶ درصد کمتر از سال ۲۰۱۶، خواهد بود.

شایان ذکر است که انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ ذخایر غلات افزایش یافته و به رکورد جدید تقریبا ۷۰۴ میلیون تن برسد.

