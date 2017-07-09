به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، طبق گفته رسانه‌های آمریکا، احتمالا سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، در حال درنظر گرفتن اعمال محدودیت بر تولید نفت لیبی و نیجریه است تا از توافق کاهش تولید بین اوپک و سایر تولیدکنندگان برای کاهش تولید و تقویت قیمت‌ها، پشتیبانی کند.

وال استریت ژورنال با اشاره به تخمین‌های موسسه تحقیقات انرژی JBC از وین، گزارش داد که لیبی تولید روزانه نفت خود را از ۴۰۰ هزار بشکه در اکتبر به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسانده است و این درحالی است که نیجریه هم در همین دوره زمانی تولید خود را از ۱.۴ میلیون بشکه به ۱.۶ میلیون بشکه در روز رسانده است.

این روزنامه اضافه کرده است که افزایش تولید این دو کشور نگرانی‌هایی را در بین اعضای اوپک و سایر تولیدکنندگان ایجاد کرده است و از نمایندگان لیبی و نیجریه دعوت شده تا در اجلاس وزرای کمیته نظارت بر توافق کاهش تولید شرکت کنند.

وال استریت ژورنال اضافه کرده است که اوپک و روسیه در این دیدار از این دو کشور آفریقایی خواهند خواست تا اطلاعاتی را در مورد سطح تولیدی که می‌توانند ثابت نگاه دارند ارائه کنند که این می‌تواند اولین مرحله برای اعمال محدودیت بر سطح تولید این کشورها باشد.

در نوامبر ۲۰۱۶ دولت‌های عضو اوپک توافق‌نامه‌ای را در پایتخت اتریش امضا کردند تا روزانه ۱.۲ میلیون بشکه تولید نفت را کاهش دهند. در تاریخ ۱۰ دسامبر، ۱۱ کشور تولید کننده غیر اوپک هم در اقدامی مشترک تصمیم گرفتند که تولید نفت خود را به مدت ۶ ماه از ژانویه ۲۰۱۷ به میزان ۵۵۸ هزار بشکه در روز کاهش دهند.

این توافق باید در ماه جون منقضی می‌شد اما در ۲۵ می برای ۹ ماه دیگر تمدید شد. در همین زمان اعضای اوپک اعلام کردند کشورهای نیجریه و لیبی به علت مشکلات داخلی از کاهش تولید خود معاف هستند.