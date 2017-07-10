متولی سلامت ۵ میلیون شهروند هستیم/پیشگام اصلاحات آموزش پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اصغر پیوندی در مراسم افتتاح اتاق همکاری های علمی، پزشکی و دانشگاهی ایران و فرانسه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که با حضور سفیر فرانسه در تهران برگزار شد، گفت: با توجه به پیروزی مجدد دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، می توان پیش بینی کرد که سیاست های دولت یازدهم با جدیت بیشتری در عرصه بین الملل دنبال شود.

وی افزود: در همین راستا، وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور، توسعه و تحکیم روابط بین الملل را در دستور کار خود قرار داده اند که افتتاح اتاق همکاری های علمی، پزشکی و دانشگاهی ایران و فرانسه در همین راستا صورت می گیرد.

پیوندی با اشاره به روابط دیرینه ایران و فرانسه، اظهارداشت: در این بین، روابط علمی و فرهنگی و دانشگاهی دو کشور، بسیار برجسته است که باعث افزایش دوستی ها و وفاق ملت ها شده است.

وی در ادامه به تشریح وظایف و مسئولیت های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرداخت و گفت: این دانشگاه با ۱۶ هزار نیروی انسانی که ۱۴۰۰ نفر آنها اعضای هیات علمی هستند، در قالب ۱۲ دانشکده و ۱۸ بیمارستان، ۶۴ مرکز تحقیقاتی و ۱۰۵ گروه آموزشی و همچنین ۴۳۰ مرکز و پایگاه بهداشتی، به ۱۴ هزار دانشجو در رشته های علوم پایه، تخصصی و فوق تخصصی، خدمات آموزشی ارائه می دهد.

پیوندی با اعلام اینکه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی متولی سلامت ۵ میلیون شهروند در ۵۳ درصد پایتخت است، افزود: مراکز درمانی این دانشگاه پذیرای بیماران نیازمند به خدمات فوق تخصصی از سراسر ایران و برخی کشورهای منطقه است.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پیشگام اصلاحات آموزش پزشکی در ایران است و در تازه ترین رتبه دانشگاهی، رده نخست را کسب کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در سال ۲۰۱۶ ماموریت توسعه روابط بین‌الملل بین دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و فرانسه به این دانشگاه محول شد، افزود: فرانسه به عنوان یکی از کشورهای هدف این دانشگاه توسط وزارت بهداشت تعیین شده که در همین راستا اقدامات متعددی در جهت تحکیم و توسعه روابط بین‌الملل دو کشور صورت گرفته است.

وی با اشاره به تاسیس اتاق همکاری‌های علمی، پزشکی، دانشگاهی ایران و فرانسه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: این اتاق آماده بهره‌برداری بوده و هدف از تاسیس آن داشتن یک مسیر شفاف برای تحکیم و تسریع و تقویت روابط دو کشور در حیطه امور پزشکی به ویژه در سطح دانشگاه‌های دو کشور است که اساسنامه متعاقباً توسط دو طرف تنظیم خواهد شد.

پیوندی تاکید کرد: امیدواریم با افتتاح این اتاق، سطح روابط علمی پزشکی دو کشور ایران و فرانسه ارتقاء یافته و گام‌های اساسی و موثر جهت توسعه روابط علمی پزشکی و دانشگاهی بین دو کشور برداشته شود.

در ادامه، «فرانسوا سنمو» سفیر فرانسه در ایران، ضمن ابراز خرسندی از پتانسیل همکاری علمی میان ایران و فرانسه، گفت: دو نقطه مشترک شامل تحقیق و اهمیت دادن به انسان‌ها در همکاری‌ها و روابط پزشکی دو کشور وجود دارد. این همکاری دو جانبه با حضور دکتر روحانی در فرانسه رنگ و بوی دیگری گرفت.

وی افزود: مسئولین سیاسی علاقه‌مند به تداوم روابط هستند. ما اینجا هستیم تا بتوانیم روابط را از نزدیک قوت ببخشیم.

سفیر فرانسه ادامه داد: از طرف من به عنوان سفیر فرانسه در تهران روابط انسانی و دانشگاهی میان دو کشور اهمیت بالایی دارد. از این رو این تعاملات را با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاهی انجام خواهیم داد و به منصه ظهور خواهیم رساند.

وی تصریح کرد: آنچه که مسلم بوده این است که همکاری‌ها میان دو کشور ایران و فرانسه نه‌تنها کاهش نخواهد یافت بلکه به سمت افزایش نیز سوق می‌یابد.

سفیر فرانسه افزود: از اینکه در میان موسسات علمی معتبر ایرانی و فرانسوی هستم بسیار خوشحال بوده و برای این اتاق آرزوی موفقیت می‌کنم.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم، تمبر یادبود اتاق همکاری های علمی پزشکی و دانشگاهی ایران و فرانسه، رونمایی شد.