به گزارش خبرنگار مهر، کامران محمدی، دبیر این جایزه گفت: نخستین دوره‌ی جایزه‌ی احمد محمود، امسال در دو شاخه‌ی رمان و مجموعه داستان برگزار خواهد شد و برگزیدگان، روز چهارم دی، همزمان با سالروز تولد احمد محمود معرفی می‌شوند.

محمدی درباره نحوه داوری آثار گفت: ما فکر کردیم که بهتر است هیأت انتخاب بزرگ و تا حد امکان فراگیری داشته باشیم تا کار انتخاب آثار، با مشارکت عده‌ی بیش‌تری از فعالان ادبیات داستانی صورت گیرد. به این منظور، ابتدا گروه بزرگی از روزنامه‌نگاران، منتقدان و نویسندگان، به آثار داستانی سال ۹۵ امتیاز می‌دهند و سپس آثار راه‌یافته به مرحله نهایی را گروهی از نویسندگان، داوری می‌کنند.

هیات انتخاب دست‌کم پنجاه تن از فعالان ادبیات داستانی خواهند بود و سارا سالار، مهدی ربی، محمدحسن شهسواری، کامران محمدی، پیمان هوشمندزاده و مهدی یزدانی خرم، کار داوری مرحله‌ی نهایی را برعهده خواهند داشت.

محمدی درباره‌ی رقم و نوع جایزه‌ی احمد محمود نیز گفت: جایزه‌ی نقدی سه میلیون تومان است که در روز اختتامیه به برگزیدگان تقدیم می‌شود. علاوه‌بر این سعی داریم تندیسی هم برای جایزه طراحی کنیم که به یاد محمود به نفرات برتر اهدا شود.

او در این باره افزود: البته تلاش خواهیم کرد که با جذب اسپانسر، هم تداوم کار را تضمین کنیم، هم این جایزه را که به نام یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان ایرانی کلید خورده است، به شکل آبرومندتری برگزار کنیم.

مطابق زمان‌بندی این جایزه، دور دوم داوری در پاییز آغاز می‌شود و نامزدهای نهایی در ماه آذر معرفی خواهند شد.