عسل در مازندران دچار خام فروشی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری پیش ازظهر دوشنبه در دوره آموزشی تخصصی تولید و برداشت ژل رویال در قالب طرح تکاپو، ویژه صنعت زنبورداری مازندران، یکی از دلایل برجسته بودن رسته زنبورداری را وجود ظرفیت‌های بسیار بالقوه و بالفعل در استان برشمرد و افزود: شاید استان مازندران بیش‌ترین تعداد کلنی زنبور را به‌ویژه نسب به استان‌های شمالی هم‌جوار داشته باشد.

وی یکی از علل مشکلات فروش عسل را خام فروشی برشمرد که به فراورده‌های دیگر زنبور همچون ژل رویال و بره‌موم اصلاً توجه نمی‌شود و افزود: خود زنبوردار که می‌داند ژل رویال بسیار مفید است و در حین بازدید از زنبور آن را حتی مصرف می‌کند اما هیچ‌گاه درصدد ترویج آن برنیامده است.

اصغری بابیان اینکه ما بدترین شیوه بسته‌بندی را در تمام محصولات خودداریم و عسل نیز بدین گونه است، هرچند سالی است که با ایجاد بحث صادرات عسل، این امر کمی بهتر شده است، چراکه افراد رغبت به خرید عسلی که بسته‌بندی یا کیفیت نامناسبی دارد، ندارند.

وی با تأکید بر برنامه‌ریزی درست درزمینهٔ هزینه‌ها، خاطرنشان کرد: زنبورداری ازجمله رشته‌هایی است که با عدم برنامه‌ریزی درست، هزینه بسیار بالایی را بر فرد بار خواهد کرد، همچون مهاجرت زنبور و کرایه ماشین، خریدن موم، خریدن شکر برای زمستان سپری زنبور، مقابله با آفاتی مانند کنه که باوجود مقابله سالانه همچنان وجود دارد.

اصغری بابیان اینکه فرهنگ مصرف عسل در کشور ما نهادینه نشده است و باید تفاوت قیمت زیادی میان یک شیشه عسل ویک شیشه مربا وجود داشته باشد، اما متأسفانه ندارد، ازاین‌رو باید، هزینه استحصال عسل را پایین بیاوریم تا صرف اقتصادی داشته باشد تا در بحث فروش هم مشکل نداشته باشیم، هرچند عسل تنها کالایی است که اگر خلوص بالا داشته باشد تا ده سال هم ماندگار است.

وی در رابطه با شرایط آب‌وهوایی و زنبورداری گفت: بهترین آمادگی برای زنبور هم وجود داشته باشد، اما هوای بارانی در فصل گل مرکبات موجب می‌شود که زنبوردار نتواند عسلی بگیرد یا زنبور بدی در یک سال دارد اما هوا خوب باشد و افسوس برای زنبوردار می‌ماند و ازاین‌رو همواره در استرس است.

اصغری بابیان اینکه ترویج زنبورداری، ترویج اشتغال بوده و خروجی این کار، اشتغال است، افزود: تسهیلات چهاردرصدی توجیه اقتصادی دارد و تسهیلات با سود ۱۸ درصد برای زنبوردار بسیار سخت است.

اصغری بابیان اینکه اکثر جوانان و برخی بانوان نیز وارد این رشته شده‌اند، افزود: ازاین‌رو نیاز است تا پشتوانه محکمی برای آن‌ها باشیم تا آینده تضمین‌شده‌ای داشته باشند.

وی اعلام کرد: ما پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی را در قفس آب‌بندان‌ها داریم که کار بسیار جدیدی است و در حال حاضر سه‌نقطه استان را به‌عنوان پایلوت قرار داده‌ایم.

وی بابیان اینکه تمام امکاناتی که شهر استفاده می‌کنیم در روستا تولید می‌شود، گفت: چند سال گذشته، در هر خانواده روستایی چند دام پرواری یا شیرده وجود داشته اما اکنون خانواده‌های انگشت‌شماری این‌چنین هستند، چراکه هرچند ارزش غذایی شیر بسیار بالاست اما صرفه اقتصادی دامداری بسیار پایین آمده است.

اصغری با اعلام اینکه بیشترین فارغ‌التحصیل بیکار در کشور مربوط به استان مازندران است، افزود: فرهنگ پشت‌میزنشینی و مزدبگیری را کم‌کم باید فراموش کنیم و به سمتی رویم که مردم خودشان به سمت تولید بروند و از نعمات خداوند و پتانسیل‌های موجود با حمایت دولت بهره بگیرند.

وی افزود: تولیدکننده نمی‌تواند به فکر صادرات باشد، چراکه حوزه جدایی بوده و کار کسی است که به این حوزه اشراف دارد.

اصغری گفت: هدف طرح تکاپو، آموزش و افزایش بهره‌وری است و در این رابطه از مشورت زنبورداران نیز بهره می‌گیرد و به آن‌ها کمک نیز خواهد کرد.

اصغری بابیان اینکه در اکثر بازارها تقلب وجود دارد، گفت: عسل خوب، مشتریان خاص خود را دارد و آزمایشگاه‌ها نیز خلوص عسل را مشخص می‌کند، اما در بازار عسل خالص از ناخالص تشخیص داده می‌شود و ما نگران این امر نیستیم، بلکه بیشتر در این زمینه به فکر افزایش مصرف عسل در کشور و صادرات عسل هستیم تا نگرانی فروش برطرف شود.