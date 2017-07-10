علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره انتقادهایی که به نحوه حضور ایران در بی‌ینال ونیز شده است، بیان کرد: همه هزینه هایی که در بی ینال ونیز اتفاق افتاد کسانی که اینجا اسپانسر شده بودند پرداخت کردند و ما دخالت اجرایی نداشتیم بلکه مداخله ما یک مداخله محتوایی بود و به دلیل اینکه طرف شرکت کننده یک هنرمند ایرانی است به ماجرا ورود پیدا کردیم.

وی درباره حضور بیژن بصیری در بی‌ینال ونیز که این شائبه را ایجاد کرده که نماینده دولتی ایران است، عنوان کرد: برای آقای بصیری ارتباطات و امکانات زیادی وجود دارد و به تازگی در پالرمو نمایشگاه دیگری خواهد داشت. این هنرمند در چند جای دیگر برنامه های متعددی را در سطوح مختلف در نظر گرفته و آنچه ما در بی ینال ونیز انجام دادیم حمایت از هنرمندی است که وقتی به این شکل در دنیا مطرح می شود، تنها نماند.

مرادخانی ادامه داد: همین حالا خیلی از رسانه‌ها انتقاد دارند که چرا برخی از خبرنگاران در ایتالیا حضور پیدا کرده اند و برخی دیگر هم نه، ما اگر قرار باشد همه مباحث را این طور ادامه بدهیم که کار برای ما مشکل می شود. کما اینکه داستان ما شبیه آن داستان پدر و پسری شده که هر کسی بالاخره یک چیزی به آنها می گوید.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر نحوه نظارت و ممیزی تولیدات و فعالیت های موسیقایی در تئاتر که طی هفته های گذشته موجب ایجاد حاشیه هایی شده است، توضیح داد: ما سعی می کنیم آنچه را که در بخش نظارت وجود دارد به صورت کامل انجام دهیم تا یک پالایش درستی انجام شود. ما نمی گوییم چرا در فلان نمایش موسیقی گذاشته شده یا نشده اما برای اینکه این دیدگاه را اداره کنیم باید ببینیم چه کاری باید انجام داد و چه کاری درست نیست. شاید یکی از پیشنهاداتی که در این میان مطرح می شود این است که بتوانیم شورای مشترکی را در این زمینه راه اندازی کنیم.

مرادخانی در پایان گفت: در هم تنیدگی هنر با همه ابعادش وجود دارد و ما باید به‌روز باشیم تا وقتی این اتفاقات می افتد بتوانیم آنها را مدیریت کنیم.