به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوریا بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان زنجان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موفقیتهایی که ورزشکاران جوان و شایسته کشورمان در رقابتهای برونمرزی به دست آوردهاند حاکی از آن است که بدمینتون ایران در سالهای اخیر رشد قابل توجه و بیسابقهای داشته است، افزود: نمونه بارز این جوانان موفق، ثمین عابدخجسته است که توانست از رنکینگ ۱۰۹ به ۲۴ آسیا ارتقا یافته و رنکینگ ۷۰ جهان را نیز در اختیار داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث استعدادیابی همواره یکی از دغدغهها و اولویتها فدراسیون بدمینتون بوده و تلاش کردهایم تا در این زمینه به خوبی ورود پیدا کنیم، تصریح کرد: استعدادیابی و جوانگرایی همواره بهعنوان یکی از ابزارهای کسب موفقیت برای بدمینتون ایران بهشمار میرود، از این رو تلاش کردهایم تا در این حوزه عملکرد قابل دفاعی داشته باشیم که خوشبختانه حضور جوانان بدمینتونیست ایرانی در جمع بهترینهای آسیا و جهان، حاکی از به ثمر نشستن بخش اعظمی از این برنامهریزیها بوده است.
این مسئول با تاکید بر اینکه معتقدیم جوانان باید در کوران مسابقات به پختگی و تجربه لازم دست پیدا کنند، اظهار کرد: در همین راستا و برای اولین بار قرار است رقابتهای بینالمللی بدمینتون جوانان طی تابستان امسال به میزبانی سمنان برگزار شود که برگزاری چنین رویدادی برای اولین بار در کشور حاکی از آن است که فدراسیون با برنامهریزی خود به سمتی حرکت کرده است که بتواند از پتانسیل جوانان در این رشته بیش از پیش استفاده کند.
پوریا در ادامه یکی دیگر از اهداف فدراسیون بدمینتون را کم کردن فاصله این رشته در ایران با آسیا است، افزود: بیشک قرار گرفتن قدرتهای اول این رشته در آسیا، رسیدن به این مهم را کمی برای ما دشوار کرده است، اما خوشبختانه با ارتقای رنکینگی که جوانان ایرانی در آسیا داشتهاند، امید زیادی برای کم کردن این فاصله داریم که نمونه بارز این موفقیتها را میتوان در عملکرد بازیکنان جوانی چون امیر جباریثمین عابدخجسته و مهدی انصاری مشاهده کرد.
رئیس فدراسیون بدمینتون خاطرنشان کرد: توسعه بدمینتون بدون توسعه زیرساختها امکانپذیر نخواهد بود، لذا در همین راستا به زودی ۱۹ سالن بدمینتون در کشور افتتاح میشود که مقرر شده است در استانهای خراسان چهار سالن، زنجان سه سالن و سمنان سه سالن و در برخی از استانها نیز یک سالن احداث شود.
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