امنیت مطلوب فرودگاه های کشور نتیجه تعامل ناجا و سپاه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسین سلامی در نشست مشترک فرماندهان پلیس و سپاه فرودگاه‌های کشور با محوریت حج تمتع سال ۹۶ با اشاره به اینکه فضای امنیتی جدیدی ایجاد شده است، این فضا را انعکاس تغییر و تحولات عرصه سیاسی در سطح منطقه و جهان و همچنین بازتاب موفقیت‌های بزرگ اسلام و شکست‌های جبهه استکبار دانست.

وی افزود: موفقیت‌های نظام و انقلاب از یک سو و شکست‌های استکبار از سوی دیگر موجب ایجاد "همگرایی" در جبهه دشمنان انقلاب شده است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه تامین امنیت برای کشورها، موضوع "لحظه‌ای "نیست، تاکید کرد: گروه‌های تکفیری در منطقه به سرعت در حال از دست دادن جغرافیای تحت تسلط خود بوده و سعودی‌ها نیز درکشور یمن متوقف شده‌اند و این اتفاقات نوید پیروزی‌های بزرگ در آینده نزدیک را می‌دهد.

سردار سلامی با اشاره دستگیری و متلاشی شدن چندین گروهک تکفیری در مناطق جنوب و شرق کشور از زحمات نیروی انتظامی در جریان مقابله با حملات تروریستی به حرم امام(ره) و مجلس شورای اسلامی، تقدیر کرد.

این مقام ارشد سپاه با تاکید بر اینکه امنیت؛ یک شاخص مهم، اعتبار جهانی و جزء هویت یک ملت و شاخصه مهم کارایی نظام سیاسی به شمار می‌رود، تصریح کرد: در این میان امنیت "هوانوردی" موضوعی مهم و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه یک اتفاق کوچک بعد بین‌المللی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: فرودگاه‌های یک کشور نماد آن کشور و نخستین نقاطی هستند که در معرض دید جهانیان قرار می‌گیرند و البته فرودگاه ها از اولین نقاطی که مورد تهدید دائم گروه‌های تروریستی نیز هستند، پس ما نیازمند توجه بسیار جدی به مقوله امنیت فرودگاه ها هستیم.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: با وجود دشمنان فراوان،امنیت در بخش "هوانوردی" کشور به خوبی وجود دارد و یکی از رازهای موفقیت آن "وحدت" و "همدلی" موجود در میان نیروی انتظامی و سپاه است چراکه این نیروها دارای دیدی ژرف بوده و به کوچکترین مسائل توجه می‌کنند.

وی نظارت دقیق، دستورالعمل‌های مناسب، ایجاد فضای پشتیبانی، رفتار حرفه‌ای و اخلاق مداری را در میان نیروهای امنیتی فرودگاه یک ضرورت دانست و تاکید کرد: پلیس و سپاه باید با ارتباط متقابل، آموزش جدی، اعتماد به نفس و تقویت بنیه عملیاتی خود بتوانند در حفظ امنیت فرودگاه‌ها به عنوان یک جزء مهم از هویت ملی کشور مؤثر و موفق باشند.

این مقام مسئول با بیان اینکه نظم در نظام "هوانوردی" حائز اهمیت است ، خاطرنشان کرد: به همین دلیل سپاه، پلیس، شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها همه باید بیشترین نظم را داشته باشند.

سردار سلامی در پایان سخنان خود با تاکید براینکه امنیت پرواز و ایمنی با هم پیوستگی دارند و همه باید تلاش داشته باشند تا با بهره‌گیری از تجربیات داخلی و جهانی، همدلی و نظم، امنیت موجود در هوانوردی را حفظ کنند، از تلاش‌ها و زحمات سردار "حسن مهری" فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور و سردار "گرجی‌زاده" فرمانده سپاه حفاظت فرودگاه در تامین امنیت فرودگاه‌های کشور قدردانی کرد.

گفتنی است، نشست مشترک فرماندهان پلیس و سپاه فرودگاه‌های کشور با محوریت "حج تمتع سال ۹۶" و حفظ امنیت فرودگاه ها و حجاج، با حضور فرماندهان پلیس و سپاه فرودگاه‌های سراسر کشور و شماری از مقامات نظامی و انتظامی در ستاد فرماندهی پلیس فرودگاه‌ها در حال برگزاری است.