به گزارش خبرنگار مهر، دور نخست مسابقات تور ایرانی تنیس روی میز بزرگسالان و زیر ۲۱ سال بانوان کشور به مناسبت دهه کرامت از سوم تا ششم مردادماه به میزبانی گرگان در مجموعه ورزشی کریم آباد برگزار خواهد شد.
قرعه کشی این رقابتها اول مردادماه در فدراسیون تنیس روی میز برگزار میشود و در رقابتهای زیر ۲۱ سال متولدین ۷۵/۱۰/۱۲ به بعد می توانند شرکت کنند.
ورزشکاران شرکت کننده در این مسابقات در گروههای سه یا چهار نفره قرعه کشی میشوند و در پایان مرحله گروهی از هر گروه دو بازیکن به دور حذفی صعود می کند.
نحوه سید بندی بر اساس رنکینگ ملی بزرگسالان انجام خواهد شد و رقابتهای بزرگسالان دارای رنکینگ ملی و ضریب سه است که بالاترین ضریب رنکینگ داخلی کشور محسوب میشود.
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