به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، نشست «چشم انداز تئاتر استان ها» در ادامه اتفاقاتی است که در حوزه تغییرات آیین نامه انجمن های هنرهای نمایشی و تلاشی که برای برگزاری انتخابات آزاد روسای انجمن های هنرهای نمایشی استان ها صورت گرفته که بعد از ثبت و ارائه پروانه های فعالیت گروه های استان ها برگزار می شود.

برقراری فضای یکسان تئاتری بین تئاتر استان ها و مرکز، تعادل نسبی فعالیت های تئاتر استان ها و تعالی مدیریت تئاتر استان ها از جمله اهداف برگزاری این نشست معرفی شده است.

مهمانان ویژه این برنامه علی مرادخانی معاون امور هنری، عیل اصغر کاراندیش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت و احمدی مدیر کل امور استان ها، خسروی مدیرکل دفتر نوسازی و تحویل اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان هنری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های کشور خواهند بود.

این نشست در چند پنل اصلی شامل موسسات تک منظوره و تماشاخانه های خصوصی، تفاهمنامه های استانی و نظارت و ارزشیابی، در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۶ در هتل باباطاهر تهران برگزار خواهد شد.

از جمله برنامه های این نشست برگزاری جلساتی با موضوع آشنایی با ظرفیت های سایت ایران تئاتر، پورتال استانی آن در جهت ارتقای اطلاع رسانی حوزه تئاتر در استان ها و بازدید از تماشاخانه های خصوصی خواهد بود.