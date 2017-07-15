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۲۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷

تمرین مشترک ناوهای ایرانی و روسی در دریای خزر برگزار شد

تمرین مشترک ناوهای ایرانی و روسی در دریای خزر برگزار شد

ناوگروه نیروی دریایی روسیه پس از حضور ۳ روزه در ایران بعنوان آخرین برنامه خود به انجام تمرین مشترک دریایی به همراه ناوهای ایرانی در دریای خزر پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین ناوگروه نیروی دریایی روسیه در راستای تحکیم روابط دوستانه و تعامل توسعه دریایی بین کشورهای حاشیه دریای خزر روز پنجشنبه در بندر انزلی پهلو گرفت.

در همین راستا ناوهای روسی پس از حضور ۳ روزه در ایران بعنوان آخرین برنامه خود به انجام تمرین مشترک دریایی به همراه ناوهای ایرانی در دریایی خزر پرداخت.

در این تمرین مشترک ناوهای کلاس پیکان نیروی دریایی ارتش کشورمان در کنار ناو روسی به انجام تمرین مشترک پرداختند.

ناوگروه روسی مخاچ قلعه به فرماندهی ناخدا «دیمیتری اوف» در زمان حضور خود در ایران، حضور در گلزار شهدا، دیدار با امیر ناخدایکم احمدرضا باقری فرمانده نیروی دریایی منطقه چهارم شمال کشور، دیدار با فرماندار بندرانزلی، بازدید از کاخ‌موزه انزلی و ادای احترام به شهدای این شهر را در برنامه‌های خود داشت.

ناوگروه روسیه برای پنجمین بار به ایران سفر کرده و پیش‌ازاین نیز ناوگروه‌های روسی در سال‌های ۸۶، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به بندرانزلی آمده بودند.

کد مطلب 4031118
هادی رضایی

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