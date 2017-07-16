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۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه خبر داد:

حمایت از ۵ هزار و ۴۷۰ زن سرپرست‌خانوارتوسط بهزیستی استان کرمانشاه

حمایت از ۵ هزار و ۴۷۰ زن سرپرست‌خانوارتوسط بهزیستی استان کرمانشاه

کرمانشاه- معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه، از حمایت این نهاد از ۵ هزار و ۴۷۰ زن سرپرست خانوار در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی کوهی امروز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی گفت: معاونت اجتماعی یکی از معاونت های سازمان بهزیستی است که خدمات خاصی را به گروههای جامعه هدف ارائه می کند.

وی افزود: این معاونت دارای ۳ دفتر جهت ارائه خدمات به جامعه هدف است که یکی از آنها دفتر مربوط به مهدهای کوک است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه، دفتر دوم را مربوط به شبه خانواده ها دانست و افزود: خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی در دستور کار قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: دفتر توانمند سازی خانواده و زنان از دیگر دفاتر خدمات رسانی است که طی آن ۵ هزار و ۴۷۰ زن سرپرست خانوار و بی سرپرست در استان تحت پوشش آن قرار دارند.

کوهی ابراز داشت: همچنین دفتر امور آسیب دیدگان در راستای کنترل آسیب های اجتماعی فعال است و خدمات شایسته ای را در دستور کار دارد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه به فعالیت اورژانس اجتماعی در استان اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر در سطح استان در ۵ شهرستان اورژانس اجتماعی و مرکز فوریت های اجتماعی فعال است و در آینده ۵ شهرستان دیگر به این تعداد افزوده خواهد شد.

وی تاکید کرد: در هر کدام از این دفاتر آنچه مورد توجه و سیاستگذاری و برنامه ریزی بوده توانمند سازی، رشد و ارتقاء دوران تحول افراد و قادرسازی جامعه هدف به منظور خودکفایی و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است که آنها را جهت بازگشت به یک زندگی عادی و قابل قبول آماده کنیم.

کد مطلب 4032512

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