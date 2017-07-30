تدوین دانشنامه گامی موثر برای معرفی حضرت احمد ابن موسی(ع)

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها- محمدحسین نیکوپور: ۷ مرداد روز تجلیل از بقاع متبرکه و امامزادگان نام گرفته است و امامزاده به فرزند یا نواده یکی از امامان دوازده‌گانه شیعه و نیز مقبره آنان گفته می‌شود. تعداد بسیاری امامزاده در شهرها و روستاهای ایران و نیز به تعداد کمتری در عراق وجود دارد. امامزادگان در ایران توسط سازمان اوقاف و امور خیریه اداره می‌شوند.

مورخان شیعه دلایل متعددی در خصوص علت گسترده مهاجرت فرزندان امامان شیعه به ایران عنوان کرده‌اند. امنیت موجود در ایران و محبوبیت در بین مردم ایران بویژه در مناطق شیعه‌نشین از جمله دلایل ذکر شده برای این مهاجرت ها است.

براساس آخرین گزارش‌های اعلام شده از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور امامزاده‌های ایران در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی ساماندهی شده‌اند.

۴۰۰ بقعه و مکان مذهبی در سطح ملی، شش هزار و ۱۰۰ بقعه در سطح شهرستان و ۸ هزار و ۵۱ بقعه در سطح روستایی پراکنده‌اند. بنابراین ۱۰ هزار و ۶۱۵ امامزاده در ایران وجود دارد.

در این میان، استان فارس با داشتن یک هزار و ۴۵۶ امامزاده رتبه اول را به خود اختصاص داده و استان مازندران با تعداد هزار و ۱۷۸ در جایگاه دوم و استان گیلان با ۸۹۹ امامزاده در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. کمترین امامزاده هم به استان سیستان و بلوچستان اختصاص دارد.

یکی از بقعه های شناخته شده حرم مطهر «شاهچراغ» (ع) است. شاهچراغ، نام آرامگاهی است در شیراز که بنا بر اعتقاد شیعیان احمد بن موسی کاظم، پسر ارشد موسی کاظم و همچنین محمد بن موسی، از برادران علی بن موسی الرضا، در آن به خاک سپرده شده‌اند.

ایشان برای پیوستن به برادر خود به سوی خراسان سفر کرد ولی در راه توسط افراد مأمون خلیفه عباسی در شهر شیراز به شهادت رسید.

در تقویم کشورمان، یک روز پس از روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه، یعنی ۸ مرداد( ۶ ذیقعهده )، روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی شاهچراغ، نام گرفته است.

از حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) پیرامون هجرت، جهاد، شهادت و ولایت مداری، به عنوان الگوی برتر یاد شده است.

۶ ذیقعده که با تصویب شورای فرهنگ عمومی استان فارس روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی (ع) نام گرفته است فرصتی متعالی برای شناخت ابعاد شخصیتی حضرت شاهچراغ (ع) و پی بردن به کرامت نفس و فضایل اخلاقی آن حضرت است.

این بنا در دوره اتابکان فارس در سده ششم هجری قمری ساخته شده‌است و گنبد و بارگاه آن دارای کاشی کاری‌های زیبایی است.

درون حرم را با آئینه‌های ریز رنگین، به سبکی هنرمندانه، آئینه کاری کرده و انواع خط‌های زیبای فارسی و عربی، تزیین کننده نمای اطراف آینه‌ها و کاشی‌ها است.

بنای حرم، مشتمل بر ایوانی در جلو و حرمی گسترده در پشت ایوان است که در چهار جانب حرم، چهار شاه‌نشین قرار گرفته و مسجدی نیز در پشت حرم (سمت غرب) ساخته شده‌است. ضریح آن در شاه نشین زیر گنبد قرار دارد و از نقره ساخته شده‌است.

حیاط شاهچراغ دارای دو در اصلی ورودی است که در سمت جنوب و شمال حرم از زیر دو سر در بزرگ کاشی کاری شده گذشته و وارد حیاط وسیع حرم می‌شویم. حرم شاهچراغ در سمت غرب حیاط و حرم سید میر محمد- برادر شاه چراغ - در سمت شمال شرقی حیاط قرار دارد.

باید فضایی ایجاد شود تا همه خانواده ها به سهولت بتوانند از فضای معنوی این بارگاه ملکوتی استفاده کنند آیت الله ایمانی، امام جمعه شیراز و نماینده نهاد رهبری در استان ۲ بخش فعالیتی را در ارتباط با حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) مورد تاکید قرار داده ومی گوید: یک بخش از کارها مرتبط با تولیت حرم مطهر است که دنبال می شود و بخش دوم آن کارهایی است که رهبر معظم انقلاب مسئولان را ملزم ساخته اند که دنبال کرده و فضا را برای اجرای آن فراهم کنند.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری، ایجاد راه های دسترسی آسان زائران را وظیفه ای برای مسئولان حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) ذکر کرد و افزود: ساخت شبستان های امام خمینی (ره) و صحن های حضرت معصومه (س) و امام سجاد (ع) و خدماتی نظیر دارالشفاء برای بهبود وضعیت انجام شده اما باید فضایی ایجاد شودتا همه خانواده ها به سهولت بتوانند از فضای معنوی این بارگاه ملکوتی استفاده کنند.

آیت الله ایمانی، بر معرفی بیش از پیش شخصیت والای حضرت احمد بن موسی (ع) در مجموعه کشور تاکید و تصریح کرد: تهیه دانشنامه مفصل که تمام ابعاد زندگی حضرت احمد بن موسی (ع) را به رشته تحریر درآورد برای معرفی این امامزاده جلیل القدر لازم است که مقدمات آن فراهم شده اما این کار به عنوان یک کار مستمر به بودجه و اعتبار احتیاج دارد و اعتبارات حرم پاسخگوی این کار نیست.

نماینده ولی فقیه در استان فارس، ساخت سریال فاخر از زندگینامه و به خصوص هجرت حضرت شاهچراغ (ع) را در آشنایی مردم با این فرزند امام هفتم(ع) موثر دانست و تاکید کرد: باید کاروان کربلای ۲ در تاریخ شیعه ساخته شود و حضرت احمد بن موسی(ع) که فرماندهی این کاروان را به عهده داشته معرفی شود که مستلزم هزینه است که شورای شهر و شهرداری بخش عمده ای از هزینه را متقبل شدند که پرداخت نشد.

این در حالیست که هزینه ساخت سریال حضرت احمدابن موسی(ع) حدود ۲۷ میلیارد تومان برآورد شده و طبق مصوبه شورای شهر شیراز، ۱۰ تا ۲۰ درصد را شهرداری پرداخت می کند.

البته تهیه دانشنامه حضرت شاهچراغ(ع) نیز برعهده دانشکده حدیث گذاشته شده که بخش عمده ای از هزینه نیز توسط خیرین پرداخت خواهد شد.

با توجه به اینکه عنوان برنامه های هفته کرامت ۱۳۹۶ «در شادی اهل بیت (ع) شاد باشیم»، است، آنچه که کمتر مورد توجه و دقت قرار گرفته به گفته معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) انتشار حقیقت تشیع به واسطه ایشان در فضای کشور است.

حجت الاسلام احمد سلامی با اشاره به نامگذاری شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) توسط مقام معظم رهبری، معتقد است حضرت احمد بن موسی(ع) برکتی برای فارس و کل کشور است زیرا حضرت شاهچراغ(ع) افزون بر فضای استان، در کل کشور تاثیرات و برکات حضور خود را گسترده است.

به گفته مدیرکل صدا وسیمای مرکز فارس ساخت سریال احمد بن موسی(ع) آرزوی دیرینه مردم فارس است و خوشبختانه ساخت این سریال وارد مرحله عملیاتی و اجرایی شده است.

سهرابی افزود: کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیراز مصوبه‌ای برای تخصیص۴ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت این سریال داشته است که پس از این مصوبه بلافاصله تیمی در صداوسیما تشکیل شد تا هرچه سریعتر ساخت این سریال آغاز شود .

به گزارش خبرنگار مهر، در کنار تهیه و تدوین دانشنامه حضرت شاهچراغ(ع) که از جامع ترین نیازهای کنونی شناخت امامزادگان به شمار می رود، می ‌توان این مجموعه را پس از تولید، به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه کرد و مانند آنچه در دانشنامه امام رضا(ع) به دست آمد در سایر کشورهای دنیا پخش کرد تا این شخصیت جهان اسلام بهتر به همگان معرفی شود زیرا تدوین دانشنامه حضرت احمد بن موسی(ع) گام نخست نگارش فیلمنامه سریال فاخر زندگی آن حضرت هم به شمار می رود.