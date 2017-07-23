شمخانی:رویکردهای تجزیه طلبانه بستری برای طمع ورزی دشمنان عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر عرفان محمود عبدالغفور عبدالله الحیالی وزیر دفاع عراق که به تهران سفر کرده است عصر امروز (یکشنبه) با دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون آخرین تحولات منطقه و روابط دفاعی میان دو کشور با وی گفتگو کرد.

شمخانی در این دیدار با تجلیل از ایستادگی حماسی مردم، ارتش و نیروهای مردمی عراق در برابر تهدیدات گروه های تروریستی اظهار داشت: همکاری نزدیک میان کشورهای قربانی تروریسم در منطقه به منظور مقابله نظامی، امنیتی و فرهنگی با تروریسم ضرورتی اجتناب ناپذیر و عاملی بازدارنده در مسیر شکل گیری مجدد تروریسم و دخالت نظامی بیگانگان به بهانه مقابله با آنان خواهد بود.

وی افزود: در حالی که مقامات آمریکایی و ائتلاف ادعایی مقابله با تروریسم، بازپس گیری مناطق اشغال شده از سوی داعش را نیازمند نبردی ۷ ساله عنوان می کردند، دولت، ارتش و نیروهای مردمی عراق با حمایت مرجعیت دینی و با اتکا به توان و استعداد بومی خود توانستند در مدت کوتاهی سرزمین های اشغالی را آزاد و تروریست های تکفیری را به خاک مذلت بنشانند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، وحدت سرزمینی و یکپارچگی ملی در عراق را ضامن ثبات، امنیت و حفظ منافع همه اقوام و طوایف عراق دانست و تصریح کرد: رویکردهای تجزیه طلبانه می تواند بستری برای توسعه طمع ورزی دشمنان عراق و زمینه ساز ایجاد ناامنی و بی ثباتی در آینده این کشور باشد.

نماینده مقام معظم رهبری عنوان داشت: دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته پشتیبان نیروهای مسلح عراق خواهند بود و در راستای استقرار کامل امنیت و آرامش در این کشور و محو کامل تهدیدات تروریستی در تمام عرصه های مورد نیاز از جمله بازسازی و توسعه شهرها همکاری خواهند داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه به ویژه جنایت های اخیر رژیم صهیونیستی در قدس تاکید کرد: قیام مردم فلسطین با گستردگی کم سابقه در مسجدالاقصی، پاسخ کوبنده ای است به سیاست های سازشکارانه و توطئه آمیز پاره ای از کشورهای منطقه و تلاش مذبوحانه آن ها برای عادی سازی روابط با غاصبان سرزمین های اسلامی.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش اتحاد و همدلی کشورهای اسلامی و اتکاء به آموزه ها و اشتراکات اصیل اسلامی خاطر نشان ساخت؛ امروز جهان اسلام در برابر تهدیدی تاریخی و خطرناکتر از فتنه تکفیری ها قرار گرفته است و آن به حاشیه بردن مسئله فلسطین و بزرگنمایی مسائل انحرافی به عنوان تهدید اول جهان اسلام است.

«سرلشکر عرفان الحیالی» وزیر دفاع عراق نیز در این دیدار با ابراز قدردانی از پشتیبانی‌های بی دریغ دولت، ملت و نیروهای مسلح ایران از عراق در مبارزه با تروریسم و نقش تعیین کننده این حمایت‌ها در پیروزی ملت عراق در برابر داعش تاکید کرد: باتوجه به اهداف و منافع مشترک ایران و عراق تقویت ساز و کارهای گسترش همکاری ها در عرصه های مختلف ضروری است.

وزیر دفاع عراق گفت: ارتش عراق به صورت مستقل و متکی به تجربه های سال های اخیر خود، با هرگونه تجاوز و اشغال خاک این کشور برخورد نموده و اجازه شکل گیری فتنه جدید از سوی تروریستهای تکفیری وحامیان خارجی آنها که بدنبال تجزیه عراق هستند را نخواهد داد.