ارتباط «چهره به چهره» با مردم مزیت انقلابی هاست و باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در جمع فعالان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خراسان شمالی گفت: مسئولیت ما فقط منحصر به زمان انتخابات نیست بلکه همیشه باید برای انجام تکلیف خود فعال باشیم.

وی با بیان اینکه باید مانند «سایه» قدم به قدم مشکلات کشور را رصد کرد، افزود: اگر جایی اشکالی وجود دارد باید آن را بیان کرد تا اصلاح شود و اگر هم نقطه قوتی وجود دارد، فارغ از دولتهاو جناح های سیاسی باید آن را تشویق کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی «اولویت های فراموش شده» گفت: گاهی اوقات مسایل مهمی وجود دارد که اصلا مورد توجه قرار نمی گیرد و یکی از وظایف «دولت سایه» این است که این اولویت ها را شناسایی کند و با یادآوری و طرح آنها، اولویت های درست و فراموش شده را به افکار عمومی نشان دهد.

جلیلی گفت: برای این کار باید با دست پر وارد میدان شد و نسبت به مشکلات واقعی و ملموس مردم حرف جدی و راهکار عینی داشت و در این مسیر هر میزان افراد و گروه های دیگری نیز اضافه شوند و کمک کنند مبارک است و باید استقبال کرد.

وی با بیان اینکه باید از هم افزایی همه ظرفیت ها در سراسر کشور استقبال کرد، گفت: نباید تصور شود اگر افراد و گروه هایی در تهران حضور ندارند نمی توانند در این مسیر موثر باشند بلکه میتوان بسیاری از موضوعات ملی را در استانها به صورت تخصصی بررسی کرد و برای حل مشکلات راهکارهای عینی و عملی ارائه کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم «نشاط» دائمی نیروهای انقلابی تاکید کرد و گفت: طبیعی است که اگر نیروهای انقلابی منفعل باشند نمی توانند در جامعه اثرگذاری مثبتی داشته باشند و از طرف دیگر «نشاط» نیز تنها منحصر به دوران پیروزی نیست، چنانکه در دوران دفاع مقدس بعد از برخی شکستها انگیزه رزمندگان برای کسب موفقیت در عملیات های بعدی بیشتر می شد وبا نشاط بیشتر فعالیت می کردند.

جلیلی افزود: اگر جریان انقلابی نیز در انتخابات پیروز می شد باز هم وظیفه ما نظارت و رصد اوضاع کشور و تلاش برای رسیدن به راهکارهای عینی برای حل مشکل مردم بود به همین خاطر باید از همین حالا نیروهای انقلابی به اندازه وسع خودشان و بدون از دست دادن وقت، بر روی مسایل و مشکلات واقعی مردم وقت بگذارند و ضمن شناسایی این مشکلات، راه حل های مشخص، عینی و عملیاتی برای آنها پیدا کنند.

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نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در پایان با بیان اینکه اگر در این مسیر صادقانه و مستمر عمل شود، مردم نیز به جریان انقلابی اعتماد خواهند کرد، گفت: مهم ترین مزیت نسبی نیروهای انقلابی ارتباط گیری «چهره به چهره» با مردم است و نه تنها نباید این عرصه را رها کرد بلکه باید آن را تقویت کرد.