مجموعه متن و عکس «فانوس دریایی» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه متن و عکس «فانوس دریایی» اثر شیوا مقانلو به تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب هفتمین عنوان مجموعه «تصویر و متن» است که این ناشر چاپ میکند.
مقانلو که به نوشتن داستان کوتاه و تدریس سینما اشتغال دارد، این کتاب را در مقدمه اش این گونه معرفی میکند: فانوس را در فروردین ۱۳۹۲ روشن و در اسفند همان سال خاموش کردم. به شکل ستونی هفتگی در روزنامه اعتماد. اولش، مثل خیلی اولها، بیشتر حرف دلی بود در برابر همگان. به زودی اما زورقهای زیادی به مسیر فانوس پیوستند و همدلانه با نورش حرکت کردند.
کتاب فانوس دریایی به تعبیر نویسنده اش، خطاب و متعلق به هر «تو» یی است که خودش را در آن پیدا کند.
«فانوس دریایی» علاوه بر نوشتههای شیوا مقانلو، عکسهایی از کورش ادیم، مریم سعیدپور، علیرضا شاهحمزه، مژگان دولت آبادی و حمید جانی پور را در بر میگیرد.
عناوین نوشتههای این کتاب به این ترتیب هستند: «در ستایش نام کوچک تو»، «او و تلفن همراهش تا آخر عمر به خوبی و خوشی با یکدیگر زندگی کردند»، «با من حرف بزن»، «یک عصب مُرده»، «اصل باش و اصل بخر»، «به خاطر یک مشت برنج»، «تقلیل آدمهای بزرگ به حرفهای کوچک»، «یک پیاده روی مهمان من باش»، «ای آینه! ای آینه! چه کسی از همه زیباتر است؟»، «چشم در برابر چشم»، «فقط دست خطت قبول است»، «پشت این بخار»، «برای رفتن آمادهای؟»، «هزار و یک شب صدا»، «هفدهم آگوست را به خاطر بسپار»، «پابه راه»، «از لای زورقها»، «غلام نرگس جماش آن سهی سروم...»، «بازی بی تقلب»، «ساعت بیست و پنج»، «از توی این قاب تکان نخور»، «رویای من را ندیدی؟»، «از میان سایه روشنها»، «قهرمان قصههای بزرگ سالی»، «ای آشنای مکرر...»، «حسرت اول»، «گره اندر گره»، «مرگهای تصاعدی»، «چشم به در»، «غار برادران رایت»، «سه رنگ»، «موعد پرداخت»، «صفحه چندم او هستی؟»، «احساسات توی بطری»، «به خاطر آن لحظه جادویی»، «روز پرواز لباسها» و «آرزوهای کوچک».
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
او از قدیم ترین دوستان ماست که بدن سنگین و پوست بی دفاع و بی فلس و تیغ مان را همیشه حمایت کرده است: از نخستین حضور رسمیو برگ واره اش بر پای جسد ۳۳۰۰ ساله مرد یخی کوههای آلپ جواهرنشان گرفته تا صندلهای نازک و گیاهی مصریان باستان؛ و از انقلاب چرمیقرون وسطا و دست دوزهای جواهرنشان رنسانس گرفته تا پاشنههای امروزی و آکواریومیپر از ماهیهای زنده؛ و از همسویی علم و تخیل و پاپوش در کفشهای سخنگو و تنظیم کنندههای وزن گرفته معجزه در راه کفشهای گوگِلی... گاه هم همدستی موذیانه ایده و سلیقه، بازی امنیت و حفاظت را بر هم میزند تا بر پاشنههای بیست سانتی متری سوار شویم و اشک چشم و درد پا را به مهرههای آسیب خورده پیوند زنیم.
این کتاب با ۹۰ صفحه، شمارگان ۷۰۰ نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.
