تفکیک گویندگان رادیو و تلویزیون اقدامی مثبت است

گوینده برتر شبکه جهانی صدای آشنا درباره قانون منع فعالیت گویندگان رادیو در سیما به خبرنگار مهر گفت: "تفکیک گویندگان رادیو و تلویزیون خوب است. من غیر از گویندگی در رادیو چند سال در تلویزیون گویندگی می کردم و می دانم اجرای گویندگان این دو حوزه متفاوت است. مثلا حرکت صورت در گویندگان تلویزیون خیلی تاثیر دارد و مفهوم را بهتر به مخاطب القا می کند، اما گوینده در رادیو با یک میکروفن طرف است و از پشت آن باید حس را به شنونده منتقل کند."

‍پروانه اسدی درباره تناسب نداشتن صدای برخی گویندگان با محتوای برنامه افزود: "انتخاب گوینده به عهده سردبیر برنامه است. او باید با دقت و حساسیت زیاد گوینده را انتخاب کند، چرا که برخی گویندگان برای اجرای برنامه های اجتماعی مناسب هستند و عده دیگر برای برنامه های طنز. بنابراین توجه به لحن گوینده که آرام یا تند است، خیلی مهم است. من علاوه بر گویندگی، سردبیری برنامه های ادبی را هم بر عهده دارم و همیشه روی انتخاب گوینده حساسیت دارم تا درست انتخاب شود."

اسدی در پاسخ به این سئوال که مرز جسارت را تا چه حد برای گوینده قبول دارید، خاطرنشان کرد: "به این مسئله خیلی معتقدم، اما خیلی مهم است که چه بگوئیم، چگونه اجرا کنیم و چقدر دست مان برای اجرا باز است و می توانیم مسئله را موشکافی کنیم. علاوه بر آن بداهه هم برای مجری لازم است و گوینده ای می تواند کارش را درست انجام دهد که توانایی بداهه داشته باشد. از سوی دیگر اطلاعات گوینده باید به روز باشد تا بتواند اطلاعات مفیدتری در اختیار شنوندگان بگذارد."

وی درباره تفاوت اجرای گویندگان شبکه جهانی و برون مرزی صدای آشنا با گویندگی در شبکه های داخلی گفت: "تفاوت چندانی ندارد، فقط وقتی ما در شبکه برون مرزی کار کنیم، نمی دانیم چقدر مخاطب داریم، اما در شبکه های داخلی با تلفن هایی که به برنامه می شود، مشخص است برنامه چه تعداد شنونده دارد. گرچه شنوندگان این شبکه از طریق ایمیل، نامه و برخی مواقع با تلفن با ما در تماس هستند، اما به طور میانگین نمی دانیم برنامه چقدر شنونده دارد."