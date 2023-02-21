علیرضا جاویدنیا هنرمند رادیو درباره مستندهای رادیویی و اینکه چطور می‌توان این آثار را ارتقا داد به خبرنگار مهر بیان کرد: در مرحله اول باید دید مخاطب چقدر به آن مستند ایمان دارد، باید درک کرد که چقدر مسیر زنده و رئال است.

وی با اشاره به مثالی بیان کرد: یک تهیه کننده قصد تهیه یک مستند از زندگی من را داشت که پس از انجام کار تهیه فیلم، کلام و تصویر و.. کل مستند یک ساعت شد. باید هدف‌ها را مشخص کرد و بعد دید زندگی ۵۰ ساله من نوعی را چطور می‌توان در یک ساعت جمع کرد.

جاویدنیا با تاکید روی پژوهش در مستندها تصریح کرد: مستند رادیویی با هر موضوعی که باشد باید پشت آن پژوهش باشد، مثلاً زمانی که یک مستند تاریخی ساخته می‌شود، باید مستندساز بداند که تاریخ ساز است و اثر او در میان مردم ماندگار خواهد شد.

این گوینده برنامه‌های طنز درباره انتخاب مجری و گوینده در برنامه‌ها نیز عنوان کرد: هدف برنامه است که مثلاً زمانی که برنامه‌ای تهیه می‌شود باید با توجه به محتوا و مضمون آن گوینده و مجری را انتخاب کرد، ممکن است آن گوینده (که خیلی هم حرفه‌ای است) قابلیت و آن ویژگی‌هایی که اجرای آن برنامه می‌طلبد را نداشته باشد.

وی به تاثیر صدا هم اشاره و بیان کرد: اگر قرار باشد مستندی را بشنویم، باید جنس صدا مناسب آن کار باشد. جنس صدای هر کسی مناسب هر برنامه با هر محتوا و مضمونی نیست. مستند قرار است با مخاطب ارتباط برقرار کند. همانند یک گوینده یا مجری که باید با شنونده و بیننده ارتباط بگیرد، مثلاً بهروز رضوی قطعات ادبی اجرا می‌کند و خیلی هم شنونده دارد، اما من نمی‌توانم متون ادبی را بخوانم ممکن است تمام سعی و تلاشم را بکنم و کارم را درست انجام بدهم. شاید هم در مقطعی کارایی داشته باشد، اما درنهایت سودی ندارد.

جاویدنیا در پایان درباره ورود جوان‌تر ها به عرصه گویندگی نیز عنوان کرد: مهم‌ترین نکته یا پیشنهادم برای جوانان این است که خودشان باشند، صداسازی نکنند. صدای خوب و معلومات داشتن، خیلی خوب است که برای آن هم می‌توانند کتاب بخوانند هم از استادان این حوزه راهنمایی بگیرند و کسب دانش کنند.

اختتامیه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای حوزه مستند، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار می‌شود.