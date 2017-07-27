به گزارش خبرنگار مهر، شهردار دزفول شامگاه پنجشنبه در حاشیه کلنگ زنی این پروژه در جمع مسئولان حاضر، اظهار : این بازارچه به مساحت ۳ هزار مترمربع زمین و ۱۸ هزار مترمربع ساخت و ساز است که با مشارکت بخش خصوصی احداث خواهد شد.

وی افزود: میزان سهم شهرداری در این بازارچه ۲۶ درصد یعنی ۵۰ میلیارد ریال و سهم سرمایه گذار این پروژه که شرکت توان برد دز است، ۷۴ درصد یعنی ۱۶۰ میلیارد ریال است در واقع اعتبار شهرداری صرف پول زمین، پروانه و مجوزات شده و اعتبار سرمایه گذار نیز برای ساخت و ساز هزینه می شود.

شهردار دزفول تصریح کرد: درصورت اجرا شدن این طرح کلیه مغازه های فروش ماهی و آبزیان در این بازارچه مستقر شده و برخی مشکلات ناشی از پراکندگی این مغازه ها هم از لحاظ دسترسی و هم از جهت بهداشتی مرتفع خواهد شد.

کرمی نژاد بابیان اینکه پروژه مذکور شامل سردخانه، دو طبقه تجاری و رستوران مخصوص سرو آبزیان خواهد بود، گفت: براساس قرارداد منعقد شده مقررشده این بازارچه ظرف مدت ۱۸ ماه به بهره برداری برسد.

لزوم افزایش بازارچه های آبزیان در کشور

معاون وزیرجهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات کشور نیز در سخنان کوتاهی اظهار کرد: مصرف سرانه آبزیان درایران ۱۰.۶ کیلوگرم است درحالی که متوسط جهانی ۲۰ کیلوگرم و درکشورهای پیشرفته ۳۰ کیلوگرم است.

حسن صالحی افزود: درواقع تنها راه بقای تولیدکنندگان آبزی در ایران همین بازارچه های آبزی پروری هستند.

وی خواستار افزایش تعداد بازارچه های آبزیان در کشورشد و گفت: تمام سود این بازارچه ها به جیب تولیدکنندگان می رود بنابراین باید درراستای احداث این مکان ها اهتمام بیشتری به خرج دهیم.

به گزارش مهر، محل اجرای این طرح بازارچه آبزیان دزفول، بلوار شهید کمیلی تقاطع جاده محمد بن جعفر طیار(ع) جنب جایگاه سوخت گیری CNG می باشد که زمین آن متعلق به شهرداری دزفول است.

علاوه بر استاندار و ریاست سازمان شیلات ایران، مدیرکل شیلات خوزستان، فرماندار دزفول، نماینده دزفول در مجلس، امام جمعه دزفول و سایرمسئولان محلی حضور داشتند.