به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه پنجشنبه در جلسه زیرساخت اربعین با حضور معاون عمرانی وزیر کشور اظهار کرد: در اربعین گذشته سازمان آب و برق خوزستان اعلام کرد اربعین سال آینده آب را به چذابه می رسانیم؛ آب روستایی و سازمان آب و برق هم هر دو برای انجام کار دعوا داشتند که در نهایت با توافق انجام این کار به آب و برق خوزستان محول شد.

وی افزود: سازمان عریض و طویل آب و برق خوزستان اینقدر آدم دارد که هر کدام ۱۰۰ متر کار کند به چذابه می رسیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: سیستم آب و برق باید از این سنگینی دربیاید و نمی شود که برای انجام هر حرکتی ۶ ماه زمان ببرد؛ این سازمان کار خوب انجام می دهد ولی تا انجام دهد جان آدم را به لبش می رساند.

وی ادامه داد: اگر آبرسانی با لوله به مرز چذابه امسال تا زمان اربعین نهایی نشود دیگر از سازمان آب و برق ناامید می شوم.

شریعتی اولتیماتوم داد: به تمام دستگاه های استان اعلام می کنم که برای پروژه آبرسانی چذابه، رفیع و بستان هیچ کسی حق منع ندارد و باید نهایت همکاری را با سازمان آب و برق داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد: امیدوارم که همه دستگاه های ذیربط بهتر از سال گذشته (عملکرد سال گذشته در هر دو مرز راضی کننده و خوب بود؛ از نظر رنکینگ وزارت کشور هم بسیار عالی بود) برای خدمات رسانی در حوزه اربعین قدم بردارند.

استاندار خوزستان یادآور شد: امیدوارم راه و شهرسازی بتواند به تعهدات خود در زمینه تعریض و چهار خطه کردن راه تا مرز چذابه عمل کند. سازمان آب و برق خوزستان در کنار قرارگاه خاتم مسئله آبرسانی به مرز چذابه را انجام دهند.

شریعتی تأکید کرد: برای تعریض پارکینگ باید فعالیت های لازم را انجام و مشکل سال گذشته که ظرفیت پارکینگ ها تکمیل می شدند را نداشته باشیم.

وی بیان کرد: برق هم زحمات بسیاری را انجام دادند و فقط دو کیلومتر مانده که این میزان را نیز تا ایام اربعین به اتمام می رسانیم. اگر برای این کار تجهیزاتی لازم است هم در اختیار آنها قرار می دهیم.

استاندار خوزستان گفت: تأکید می کنم که همکاری های بین بخشی برای خدمات رسانی در حوزه اربعین وجود داشته باشد و با نگاه باز به یکدیگر کمک کنند.

وی در پایان عنوان کرد: در فضای مجازی انتقادات بسیاری به کار دولت برای اینکه امتیاز بازارچه مرزی چذابه را لغو کرد و چیزی را از استان خوزستان گرفت، پخش شده ولی مردم بدانند که دولت مرز چذابه را به پایانه تبدیل کرده و یک پایانه دیگر نیازی به بازارچه مرزی ندارد.