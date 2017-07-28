به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، فهرست اولیه بوکر متشکل از کتاب‌های نویسندگانی چون پل آستر، زادی اسمیت و آرونداتی روی منتشر شد.

روی نویسنده سرشناس هندی بیست سال پس از بردن جایزه بوکر برای رمان «خدای چیزهای کوچک» بار دیگر برای جدیدترین رمانش با عنوان «وزارت شادی بیکران» به این فهرست راه یافته است.

در فهرست اولیه جایزه بوکر پل آستر یکی از چهار نویسنده آمریکایی است که به این فهرست راه‌یافته است. وی با کتاب «۱ ۲ ۳ ۴» در این فهرست حضور دارد.

دو نویسنده ایرلندی ، دو نویسنده بریتانیایی و یک نویسنده هندی از جمله راه‌یافتگان به این فهرست هستند. محسن حمید و کامیلا شمسی دو نویسنده پاکستانی نیز در این فهرست جای دارند.

در عین حال هفت نویسنده مرد و ۶ نویسنده زن در این فهرست جای گرفته‌اند. سه نویسنده با نخستین اثری که منتشر کرده‌اند موفق به راه‌یافتن به این فهرست شده‌اند.

این فهرست از میان ۱۴۴ اثر چاپ شده در بریتانیا که در فاصله اکتبر ۲۰۱۶ تا پایان سپتامبر۲۰۱۷ منتشر شده‌اند، انتخاب شده‌اند. فهرست نهایی این رقابت ۱۳ سپتامبر با اعلام اسامی شش نامزد اعلام می‌شود.

نامزدهای امسال جایزه بوکر عبارتند از:

پل استر با کتاب « ۱ ۲ ۳ ۴» از انتشارات فابر اند فابر

سبستین بری با کتاب «روزهای بی‌پایان» از انتشارات فابر اند فابر

امیلی فریدلاند با کتاب «تاریخ گرگ‌ها» از انتشارات ویدنفیلد اند نیکولسون

محسن حمید با کتاب «خروج از غرب» از انتشارات همیش همیلتون

مایک مک‌کورمک با کتاب «استخوان‌های خورشیدی» از انتشارات کانونگیت

جان مک‌گرگور با کتاب «مخزن ۱۳» از انتشارات هارپرکالینز

فیونا موزلی با کتاب «المت» از انتشارت جان موری

آرونداتی روی با کتاب «وزارت شادی بیکران» از انتشارات همیش همیلتون

جرج ساندرز با کتاب «لینکلن در برادو» از انتشارات بلومزبری

کامیلا شمسی با کتاب «آتش خانگی» از انتشارات بلومزبری

الی اسمیت با کتاب «پاییز» از انتشارات همیش همیلتون

زادی اسمیت با کتاب «زمان تاب خوردن» از انتشارات همیش همیلتون

کالسون وایت‌هد با کتاب «راه‌آهن زیرزمینی» انتشارات همیش همیلتون