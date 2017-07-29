جایزه آرتور سی کلارک به برگزیده جایزه پولیتزر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «راهآهن زیرزمینی» داستانی فانتزی درباره بردهداری در آمریکا جایزه معتبر داستان علمی تخیلی بریتانیا را با فاصله کمی پس از آن که به فهرست اولیه جایزه بوکر راه یافت، از آن خود کرد.
کالسون وایتهد ساعتی پس از این که نامش در میان نامزدهای اولیه جایزه من بوکر ۲۰۱۷ جای گرفت، به عنوان برنده جایزه آرتور سی کلارک معرفی شد که از جوایز معتبر ادبی بریتانیا محسوب میشود.
«راهآهن زیرزمینی» رمانی فانتزی درباره زندگی واقعی بردهها در جنوب آمریکا است که به کمک مجموعهای از خانههای امن به سمت سرزمین آزاد در شمال فرار میکردند و داستان در ایالت جورجیای آمریکا میگذرد.
این نویسنده با این رمان به عنوان برنده جایزه پولیتزر انتخاب شد و جایزه کتاب ملی آمریکا را نیز دریافت کرد و اکنون به فهرست اولیه جایزه من بوکر نیز راه یافته است. با این حال این رمان شب گذشته موفق شد تا سیو یکمین جایزه آرتور سی کلارک را نیز به نام خود کند.
اندرو ام باتلر رییس هیات دارن این جایزه از این کتاب به عنوان اثری تاثیرگذار هم به خاطر بیان عناصر غیرانسانی انسانها و هم برای ظرفیتهای مقاومتجویانه آن یاد کرد که امکانات داستانی برای ایجاد ادبیات استعاری را نشان میدهد.
این جایزه که هر سال به رقم آن سال اهدا میشود امسال به مبلغ ۲۰۱۷ پوند به این نویسنده تعلق گرفت. وایتهد از این جایزه به عنوان جایزهای شگفتانگیز یاد کرد و گفت بدون اهمیت قایل شدن برای ادیات فانتزی، این رمان نمیتوانست خلق شود.
وی افزود از وقتی ۱۰ ساله بود ادبیات علمی تخیلی را دوست داشت و همین عامل او را به یک نویسنده بدل کرد. او در کتاب قبلیاش با عنوان «منطفه یک» به موضوع زامبیها پرداخته بود.
این جایزه که توسط آرتور سی. کلارک نویسنده برجسته آثار داستانی علمی تخیلی در سال ۱۹۸۷ پایه گذاری شد، پس از درگذشت او همچنان هر سال به کار خود ادامه می دهد.
آرتور سی کلارک که در سال ۱۹۴۸ با درجه عالی در فیزیک و ریاضیات از دانشکده کینگز دانشگاه لندن فارغالتحصیل شد، مشهورترین اثرش به نام «دیدهبان» را سال ۱۹۶۴ منتشر کرد. این اثر در ۱۹۶۸ موضوع اقتباس فیلمی با عنوان «۲۰۰۱: اودیسه فضایی» به کارگردانی استنلی کوبریک قرار گرفت. این فیلم جایزه اسکار را برای کارگردان و نویسنده از آن خود کرد. او تا زمان درگذشتش به عنوان یکی از بهترین نویسندگان آثار علمی تخیلی شناخته می شد.
