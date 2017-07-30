به گزارش خبرگزاری مهر، محسن روشن پژوه افزود: بی تردید کنگره بین المللی دانش اعتیاد، بزرگترین رویداد علمی کشور و از جمله بزرگترین آن در منطقه است که در طی یک دهه گذشته، علاوه بر جذب مشارکت جمع کثیری از اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران در عرصه ملی و بین المللی، توجه بخش مهمی از سیاست گذاران، مسئولان، دست اندرکاران، ارایه دهندگان خدمت و فعالان حوزه کنترل و کاهش اعتیاد و عموم مردم را نیز به خود جلب کرده، به گونه ای که در دهمین دوره برگزاری آن در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ شاهد حضور پرشور قریب به ۲۵۰۰ نفر از متخصصان، درمانگران، پژوهشگران و کارشناسان این حوزه، ۱۱ سخنران مدعو از کشورهای مختلف و همکاری گسترده نهادهای معتبر ملی و بین المللی، دستگاه های دولتی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی بودیم.

دبیر علمی یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، گفت: این کنگره توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و سازمان بهزیستی با حضور و مشارکت تمامی فعالان و صاحبنظران حوزه های مرتبط در سطح ملی و بین المللی از ۲۲ تا ۲۴ شهریور ۹۶ با ارائه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات در موضوعات مختلف از جمله علوم پایه، بالینی، انسانی، اجتماعی، حقوق و غیره به همراه نمایشگاه جانبی در مرکز همایش های بین المللی رازی تهران برگزار خواهد شد.

روشن پژوه اعلام کرد: با توجه به همزمانی برگزاری یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد با آغازین سال دوره دوازهم ریاست جمهوری و ششمین برنامه توسعه کشور و ضرورت پرداختن به اعتیاد، به عنوان یکی از اولویت های اصلی حوزه سلامت و لزوم ایجاد بستری مناسب برای گفتمانی سازنده و تعامل بیشتر اندیشمندان در گروه های مختلف و ارتباط موثر آنان با تصمیم گیرندگان و همچنین به منظور تسهیل در بکار گیری و تبدیل نتایج طرح های علمی به کاربردهای عملی و ورود نتایج پژوهش ها از درون گزارش های کتابخانه ای به بستر جامعه و اتخاذ تدابیر آینده نگرانه، محور اصلی کنگره "گفتمان اجتماعی، ترجمان دانش و جهت گیری های آینده" انتخاب شد، تا از این طریق توجه پژوهشگران، سیاست گذاران، دست اندرکاران و سایر اقشار تاثیر گذار جامعه، بیش از پیش، به این مهم جلب گردد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، برگزاری مناظره در مورد موضوعات چالشی اساسی حوزه اعتیاد و اضافه شدن جوایز جدید به منظور تقدیر از مقالات برتر را از نوآوری های کنگره امسال برشمرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال علاقمندان برای ارائه مقاله و درخواست مکرر از دبیرخانه همایش برای تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات، کمیته برگزاری، مهلت دریافت چکیده مقالات را تا ۱۵ مرداد تمدید نموده و از تمامی محققین و پژوهشگران درخواست می کند چکیده مقالات خود را از طریق وبسایت کنگره به نشانی www.ascongress.ir ارسال نمایند.