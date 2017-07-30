حج بهترین جا برای اظهار موضع درباره مسجدالاقصی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در دیدار مسئولان و دست‌اندرکاران حج امسال، حج را یک ظرفیت بی نظیر معنوی و اجتماعی و بهترین موقعیت برای ابراز عقیده و بیان موضع امت اسلامی دانستند و با تأکید بر اینکه ما حوادث فاجعه بار حج ۹۴ را هیچگاه فراموش نخواهیم کرد، گفتند: مطالبه جدی و همیشگی جمهوری اسلامی، حفظ امنیت و عزت و رفاه و آسایش همه حجاج بویژه حجاج ایرانی است و امنیت حج نیز برعهده آن کشوری است که حرمین شریفین در اختیار او قرار دارد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، حج را فریضه‌ای بسیار مهم خواندند و با اشاره به ظرفیت های معنوی آن، گفتند: در همه اجزاء این فریضه، اعم از نماز، طواف، سعی، وقوف و احرام، ظرفیت های عجیبی برای ارتباط معنوی با خداوند متعال وجود دارد که باید قدر این فرصت دانسته شود.

رهبر انقلاب اسلامی، یکی دیگر از ویژگیهای ممتاز فریضه حج را «ظرفیت بی نظیر اجتماعی» آن برشمردند و تأکید کردند: حج مظهر «عظمت، وحدت و یکپارچگی و قدرت امت اسلامی» است که با اَعمال و شرایط خاص، هر سال بی وقفه، در یک نقطه معین، انجام می شود.

ایشان، آشنایی حجاج از ملیت های مختلف با یکدیگر و نزدیکی دلها و دراز شدن دست کمک و یاری را از جمله جنبه‌های درونی و اجتماعی حج دانستند و خاطرنشان کردند: حج با تمام این ویژگیهای منحصر بفرد معنوی و اجتماعی، بهترین زمان و مکان برای اعلام مواضع امت اسلامی درخصوص مسائل مهم جهان اسلام است.

رهبر انقلاب اسلامی، موضوع «برائت از مشرکان» را که همواره مورد تأکید امام بزرگوار(ره) بود، فرصتی برای اعلام مواضع در موضوعات مورد قبول امت اسلامی خواندند و افزودند: یکی از این موضوعات، قضیه مسجدالاقصی و قدس است که این روزها به‌علت گستاخی و وقاحت و خباثت رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی، بیشتر از قبل مطرح و مورد توجه است و دل امت اسلامی به یاد مسجدالاقصی می‌تپد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه مسئله فلسطین نباید به هیچ وجه مورد غفلت قرار گیرد، آن را محور عمده مسائل جهان اسلام دانستند و گفتند: چه جایی بهتر از بیت الله الحرام و مکه و مدینه و عرفات و مشعر و منا برای اظهار عقیده و بیان مواضع ملتهای مسلمان درخصوص فلسطین و مسجدالاقصی وجود دارد.

ایشان، دخالتها و حضور شرارت آمیز امریکا در کشورهای اسلامی و منطقه و ایجاد گروههای تروریستی تکفیری را یکی دیگر از موضوعات مهمی دانستند که باید ملتهای مسلمان در حج، درخصوص آن اعلام موضع کنند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: شرارت آمیزتر و خبیث تر از همه جریان های تروریستی، خودِ رژیم امریکا است.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با اشاره به تصمیم مسئولان برای اعزام حجاج خاطرنشان کردند: نگرانی‌هایی در این خصوص وجود داشت، اما مسئولان از قوای محترم در شورای عالی امنیت ملی همه جوانب موضوع را سنجیدند و به این تصمیم رسیدند که حج برگزار شود.

ایشان افزودند: داغی که در دل ایرانی‌ها بواسطه حوادث تلخ حج ۹۴ پیش آمد، فراموش نشدنی است، بنابراین امنیت و ایمنی حجاج بسیار مهم است و باید محفوظ بماند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اهمیت آرامش و آسایش حجاج، خاطرنشان کردند: البته معنای امنیت و ایمنی، ایجاد محیط امنیتی نیست.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، اهتمام ملتهای مسلمان به موضوع وحدت را نیز بسیار مهم و ضروری خواندند و خاطرنشان کردند: در حالی‌که میلیاردها دلار خرج ایجاد تفرقه و اختلاف و دشمنی میان مسلمانان می شود، مسلمانان باید مراقب باشند تا به این اختلاف افکنی کمک نکنند، زیرا هریک از امت اسلامی که به این توطئه کمک کند، در تبعات این گناه بزرگ شریک خواهد بود.

رهبر انقلاب همچنین حجاج ایرانی را به اهتمام به «نماز اول وقت و نمازهای جماعت در مسجدالحرام و مسجدالنبی»، «تلاوت قرآن در حرمین شریفین»، «توجه ویژه به اعمال روز عرفه»، و «پرهیز از بازارگردی» توصیه کردند و افزودند: حجاج محترم باید بیش از هر موضوع دیگر به فکر پالایش روح و دل خود و بهره مندی از فضائل بزرگ فریضه حج باشند، زیرا دستیابی به بهره های معنوی حج، مقدمه رسیدن به نتایج اجتماعی آن است.

حضرت آیت الله خامنه ای در پایان تأکید کردند: همه باید مراقب باشند و با دقت به مسئولیت های خود عمل کنند تا حجی با عظمت و با عزت برگزار شود.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست زائران ایرانی با اشاره به حادثه تلخ شهادت جمعی از حجاج ایرانی در حج ۹۴، گفت: اگر چه تاکنون گزارش نهایی آن حوادث منتشر نشده و دیه و غرامت نیز به بازماندگان شهدا پرداخت نشده است ولی ما تا رسیدن به نتیجه نهایی، موضوع را دنبال خواهیم کرد.

آقای قاضی عسکر با بیان اینکه جمهوری اسلامی هرگز به دنبال تعطیل کردن حج نبوده است، افزود: در سال جاری پس از چند دور مذاکره و پذیرش شروط جمهوری اسلامی، زمینه انجام حج عزتمندانه فراهم شد و اگر در سال گذشته نیز شرایط ما را می‌پذیرفتند، حج برگزار می‌شد.

همچنین آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت با بیان گزارشی از فعالیت‌های این سازمان، گفت: متعاقب دعوتنامه وزارت حج عربستان و تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تاکید مراجع عظام، مذاکرات حج با تأکید بر مطالبات بحق در خصوص امنیت، عزت و کرامت حجاج و حقوق شهدای منا انجام شد و پس از حصول اطمینان از تامین خواسته‌ها و انتظارات مورد نظر، شورای عالی امنیت ملی با برگزاری حج موافقت کرد.

آقای محمدی افزود: با همه توان تلاش شد تا با آسیب‌شناسی حج گذشته، تمهیدات لازم برای تحقق حج مطلوب فراهم شود و در این خصوص، سطح خدمات و امکانات نسبت به سال‌های قبل و در مقایسه با سایر کشورها از شاخص‌های بالاتری برخوردار است.