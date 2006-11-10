تبادل امتیاز ایران و روسیه باید با افزایش تعهدات دوجانبه و منطقه ای همراه باشد

مهدی مطهر نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نقش روسیه در روند موضوع هسته ای ایران بویژه در روزهای اخیر توضیح داد: روسیه به عنوان یکی از بازیگران اصلی و کنشگران فعال عرصه بین المللی در پی آن است که نقش اساسی خویش را در موضوع هسته ای ایران ایفا کند .



وی افزود : روسیه دوست استراتژیک تهران است و نمی خواهد ایران را مانند عراق در منطقه حساس خاورمیانه از دست بدهد .



مطهرنیا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است متناسب با تصمیمات شورای امنیت و کشورهای تصمیم گیر در آن واکنش نشان خواهد داد، خاطرنشان کرد: در این چارچوب باید بپذیریم که ایران متناسب با عملکرد روسیه در موضوع تحریم ها در شورای امنیت، روابط خود را با این کشور تنظیم خواهد کرد و پیش نویس اصلاحی مسکو نیز درمورد قطعنامه ایران در این راستا تعریف پذیر است.

وی در ارتباط با جایگاه برتر دموکرات ها در انتخابات اخیر آمریکا و احتمال قدرت گرفتن این گروه در سالهای آینده در ایالات متحده گفت: دموکرات ها تلاش خواهند کرد در عین هم هدفی با جمهوریخواهان در رابطه با ایران به کنترل درونی آنها و جلوگیری از اعمال تندروانه بپردازند و از سوی دیگر در ماه های آینده انتظار می رود گرایش به مذاکره از سوی جمهوریخواهان به چالش کشیده شود.این استاد دانشگاه تاکید کرد : با توجه به موقعیت کنونی محافظه کاران در آمریکا و فاصله زمانی یکسال ونیم تا انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا ، مسکو فرصت خوبی برای نزدیکی به ایران خواهد یافت و می تواند از این فرصت برای تحکیم روابط حسنه با ایران استفاده کند .وی افزود: روسها باید در راستای بهبود روابط ، اقدام عملی خود را در تجهیز نیروگاه بوشهر نشان دهند و به توافقنامه های عملیاتی تر بیندیشند و ایران نیز با برخورد مثبت با روسها این پیام را به آنان ابلاغ کند.مطهرنیا در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه در این مقطع زمانی ممکن است تبادل امتیاز در اردوگاه مقابل ایران نیز انجام شود، مسئولان ایران باید توجه داشته باشند که رد و بدل امتیاز در این سوی اردوگاه با تحکیم روابط در چارچوب عمل و افزایش تعهدات دوجانبه و همکاریهای منطقه ای و بین المللی همراه باشد.