طرح دولت هند برای احداث مدارس وموسسات آموزشی در نواحی مسلمان نشین

به گزارش خبرنگار مهر، فقر آموزشی در میان جامعه اقلیت مسلمانان هند باعث شد که وزیر امور اقلیت ها (مختار عباس نقوی) برای برداشتن این فقر، پیشنهاد تاسیس ۲۱۱ مرکز آموزشی را در نواحی مسلمان نشین دهد. در گزارشی که نمایندگی فرهنگی ایران در هند – مومبای در اختیار ما قرار داده آمد است:

در راستای طرح تاسیس ۲۱۱ مرکز آموزشی را در نواحی مسلمان نشین، کمیته ای به ریاست افضل امان الله و با حمایت موسسه آموزشی مولانا آزاد با هدف بررسی و طراحی مراکز آموزشی در ماه سپتامبر سال گذشته ایجاد گردید. این کمیته گزارش خود را چندی پیش به وزیر امور اقلیت ارائه داد. در این گزارش آمده است که هزینه احادث هر مدرسه ۲۰ کرور (دویست میلیون روپیه) خواهد بود.

همچنین در این گزارش آمده است که ۲۵ دانشکده در ایالت های مختلف برای اقلیت ها و پنج دانشگاه مادر در سطح ملی در زمینه های آموزش های علوم تجربی و تکنولوژی، درمانی و علوم پزشکی، علوم کاربردی، معماری و غیرو احداث گردد. انتظار می رود که وزیر اقلیت دولت مرکزی جلسه ای را در ماه آینده با هدف بررسی این گزارش تشکیل دهد.

میزان سواد در میان مسلمانان در سال ۲۰۰۱، ۱/۵۹ درصد و در سال ۲۰۱۱ این رقم به ۵۳/۶۸ درصد افزایش یافته است، اما این میزان به نسبت میانگین ملی بسیار پایین تر است.

نرخ سواد در میان جمعیت مسلمانان هند نسبت به میانگین ملی در جایگاه بسیار پاینی قرار دارد. علاوه بر آن فقر و تهیدستی باعث گردیده که بسیاری از نوجوانان و جوانان جامعه اقلیت به سمت بازار کار روند و بیشتر آنها در مراکز تعمیراتی خودرو، آرایشگری و غیرو مشغول به فعالیت هستند.