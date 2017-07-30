برق منطقه ای خوزستان ۳۰ پست را برای بهبود وضعیت تملک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز یکشنبه در ارتباط تلفنی با شورای برنامه ریزی خوزستان اظهار کرد: مصوبه دولت را دنبال می کنیم و تاکنون مشکل خاصی نبوده است.

وی افزود: آب شرب شروع به کار کرده و در شمال شرق خوزستان نیز کارهای لازم را انجام می دهیم؛ در جنوب شرق نیز در حال مطالعه هستیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: جلسات فاضلاب و برق را نیز با حضور مسئولان ملی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار کردیم؛ ظرف این هفته تا هفته آینده با مسئولان وزارت نیرو در حوزه برق و فاضلاب ابلاغ هماهنگی ها را داریم.

شریعتی بیان کرد: ۲۳۰ میلیارد تومان حوزه ریزگردها را نیز به استان اختصاص می دهند و تلاش می شود که به جای ۴۲ هزار هکتار کار را برای ۶۰ هزار هکتار عملیاتی کنند.

وی عنوان کرد: در حوزه طرح ۵۵۰ هزار هکتاری یک سری اختلافات با وزارت نیرو پیش آمده که به محض حل شدن آنها شاهد تکمیل آن هستیم.

استاندار خوزستان گفت: معدود مصوبات هیئت دولت است که خیلی جدی دنبال می شود و هر کدام به نوبه خود اجرایی می شوند.

شریعتی یادآور شد: برق منطقه ای خوزستان ۳۰ پست برق را تملک کرده و با وجود اینکه در سال ۹۴ تنها سه پست برق ساخته شد ولی امیدواریم جبران مافات گذشته شود و وضعیت برق استان بهبود پیدا کرده و شاهد پایداری برق خوزستان باشیم.