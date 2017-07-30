به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ائتلاف بین الملل تحت سرکردگی آمریکا مرتکب کشتار و جنایت جدیدی در شهر البوکمال در حومه جنوب شرقی دیرالزور شد.

جنگنده های ائتلاف آمریکایی با هدف قرار دادن بیمارستان و چند منطقه دیگر در این شهر سبب کشته شدن ۶ نفر و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر شدند.

منابع سوری گزارش دادند: جنگنده های ائتلاف بین المللی تحت سرکردگی آمریکا به بهانه مبارزه با داعش بیمارستان عایشه و چند منطقه دیگر را در شهر البوکمال هدف قرار دادند که بر اثر آن ۶ نفر کشته شدند و در میان آنها زنان و کودکان به چشم می خورنند و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند و خساراتی نیز به زیر ساخت ها وارد شد.

این در حالی است که قبلا نیز منابع محلی در شهر المیادین از کشته شدن ۷ نفر در حملات هوایی ائتلاف بین المللی تحت سرکردگی آمریکا به زیرساخت ها و محلات مسکونی در روستای «الطیبه» در حومه المیادین خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، در این حملات ۷ نفر از یک خانواده از جمله ۵ کودک کشته شده بودند و خسارات مادی به منازل شهروندان وارد شد بود. هواپیماهای ائتلاف آمریکا حملاتی را به یک ساختمان در شهر المیادین واقع در ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی دیرالزور انجام دادند که در پی آن ۳ غیرنظامی کشته و ده ها نفر زخمی شدند و این ساختمان تخریب گردید.