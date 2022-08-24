حمله راکتی به ۲ پایگاه نظامی آمریکا در شمال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین شامگاه چهارشنبه از حمله راکتی به پایگاه نظامی آمریکا در سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش، شبکه خبری المیادین به نقل از منابع خود گزارش داد که سه فروند راکت به پایگاه ائتلاف بین المللی تحت سرکردگی آمریکا در میدان گازی کونیکو در شمال شرقی دیرالزور اصابت کرد.

المیادین همچنین از پرواز گسترده جنگنده ها و بالگردهای ائتلاف بین المللی تحت سرکردگی آمریکا در آسمان حومه دیرالزور خبر داد.

این در حالی است که برخی منابع هم از هدف قرار گرفتن پایگاه نظامی آمریکا در میدان نفتی العمر در شمال سوریه خبر دادند.

خبرگزاری سوریه هم حمله راکتی به دو پایگاه نظامی آمریکا در میادین العمر و کونیکو در دیرالزور را تایید کرد.

این خبرگزاری افزود: نظامیان آمریکا منطقه را بسته اند و ستون دود از این دو پایگاه برخاسته است.

در همین حال، رسانه های آمریکایی از زخمی شدن شماری از نظامیان این کشور در حمله به پایگاه های آمریکا در میادین کونیکو و العمر خبر دادند.

شبکه ای بی سی نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی از زخمی شدن شمار نامعلومی از نظامیان این کشور در این حملات خبر داد.

خبرگزاری رویترز پیش از این اعلام کرده بود: ارتش آمریکا با صدور بیانیه‌ای از یک حمله هوایی به استان دیرالزور در سوریه خبر داد.

ارتش آمریکا مدعی شده که اهدافی را مورد حمله قرار داده که نیروهای وابسته به ایران از آنها استفاده می‌کنند.

بر اساس ادعای ارتش آمریکا در این بیانیه، حمله به اهدافی در دیرالزور و با هدف حمایت از نیروهای ارتش آمریکا صورت گرفته است.

در همین زمینه سنتکام نیز اعلام کرد که به دستور بایدن یک حمله هوایی به اهدافی در دیرالزور سوریه انجام شده است.

گفتنی است ارتش آمریکا به بهانه عملیات نظامی علیه داعش مناطقی را در سوریه اشغال کرده و با دایر کردن پایگاه‌هایی در این کشور عملاً به آموزش تروریست‌ها و حمایت از آنان مشغول است.