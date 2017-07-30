۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۸

معاون آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن اعلام شد؛

سؤالات آزمون کتبی ترنم وحی ارسال شد

کریمی، معاون آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن از ارسال ۸۵ سؤال کتبی ترجمه و تدبر کل قرآن در مرحله استانی آزمون جبرانی ترنم وحی سال ۹۶ به دفاتر مهد قرآن استانها و شهرستانها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی، معاون آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن گفت: با اشاره به مصوبه هیئت علمی و ایجاد فرصت فراهم شده برای حافظان کل عضو این مؤسسه در سراسر کشور که به دلایل مختلف از آزمون مرحله استانی نهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر «ترنم وحی» در اردیبهشت ۹۶ بازماندند روز سه شنبه ۱۰/۵/۹۶ ساعت ۹ صبح آزمون کتبی از ترجمه و تدبر کل قرآن به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

معاون آموزش مؤسسه مهد قرآن در ادامه افزود: مدیران مهد قرآن دفاتر استانها و کانون‌های شهرستان بایستی پاسخ نامه سؤالات کتبی و فرم های داوری آزمون شفاهی را جهت بررسی و تأیید تا ۱۵/۵/۹۶ به ستاد مرکزی آزمون ترنم وحی در دفتر مرکزی مؤسسه کشوری مهد قرآن ارسال نمایند.

محمود کریمی معاون آموزش و عضو هیئت علمی مؤسسه مهد قرآن در ارتباط با نمره قبولی حافظان کل قرآن عضو مؤسسه کشوری مهد قرآن از سراسر کشور در مرحله کشوری آزمون ترنم وحی تصریح کرد:حدنصاب نمره برای قبولی شفاهی و کتبی در مرحله کشوری آزمون حفظ کل قرآن ۱۶۰ از ۲۰۰ می باشد.

نهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر ترنم وحی ویژه حافظان کل عضو مؤسسه مهد قرآن از سراسر کشور در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری به میزبانی صنایع مس سرچشمه استان کرمان و همکاری مهد قرآن رفسنجان برگزار خواهد شد.

سارا فرجی

