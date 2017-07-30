خبرگزاری مهر - گروه استانها: چند روزی است خبرهایی در خصوص کشف سنگنگارههایی در مناطق کوهستانی شهرستان ریگان دستبهدست میشود. ظرفیتهایی که در صورت تایید اصالتشان از سوی کارشناسان میراث فرهنگی میتواند به توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی این منطقه و استان کرمان کمک کند.
دنیای پرشتاب فضای مجازی نیز از این موضوع دور نمانده و در اندک زمانی خبر کشف سنگنگارهها به سراسر کشور و دنیا مخابره و به بحث داغ استان کرمان تبدیل شد و در حال حاضر همگان در انتظار تایید یا رد ارزش میراثی این سنگنگارهها از سوی میراث فرهنگی هستند.
میراث فرهنگی در منطقه حضور نیافته است
روز گذشته فرماندار ریگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سنگنگارهها چهارشنبه هفته گذشته (چهارم مرداد) در منطقه کوهستانی کوهشاه در حوزه رودخانه گز بهمن کشف شد.
امین باقری با اشاره به اینکه در همان روز به همراه نماینده شرق استان کرمان از این مناطق بازدید به عمل آمد، گفت: با وجود در جریان قرار دادن اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان کرمان هیچ اقدامی از سوی این دستگاه انجامنشده است.
باقری با بیان اینکه شهرستان ریگان اداره میراث فرهنگی ندارد، بیان داشت: با توجه به ضرورت ایجاد اداره میراث فرهنگی یا نمایندگی میراث در این شهرستان پیگیریها و نامهنگاریهای زیادی صورت گرفته است که تاکنون نتیجهبخش نبوده است.
فرماندار ریگان عنوان کرد: برای حفاظت از این سنگنگارهها نیاز به یگان حفاظت داریم و هنوز هیچ تیمی از مرکز استان برای این منظور به منطقه اعزام نشده است.
وی با اشاره به اینکه قدمت این سنگنگارهها هنوز مشخص نشده است، گفت: در حال حاضر دو نیروی عادی بدون هیچگونه امکاناتی در حال حفاظت از منطقه هستند که این میزان نیروی انسانی جوابگو نیازها نیست.
میراث فرهنگی در جریان کشف سنگنگارهها قرار داده نشده است
مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تا این تاریخ بههیچعنوان نامهای از طرف فرماندار ریگان درزمینهٔ کشف سنگنگاره در این شهرستان به اداره کل میراث فرهنگی واصل نشده و حتی به یگان حفاظت میراث فرهنگی مستقر در شهرستان ریگان در این زمینه اطلاع داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه فرماندار ریگان هیچگونه تماس کتبی یا شفاهی با میراث فرهنگی در این زمینه نداشته است، افزود: هرگونه اظهارنظر در مورد سنگنگاره و هر چیزی که مورد ادعای آنها است نظر کارشناسی نیست و باید ابتدا کارشناسان میراث فرهنگی به منطقه اعزام و بعد از تایید صحتوسقم، این مطلب رسانهای میشد.
افضلی بیان داشت: ابتدا بعد از کشف یک اثر تاریخی باید امکان حفاظت از این آثار و یا محوطه بررسی و سپس در این خصوص اطلاعرسانی شود.
مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان کرمان افزود: در بسیاری از نقاط استان کرمان آثار تاریخی مانند سنگنگاره، آثار باستانی و ... داریم اما آنها را رسانهای نمیکنیم به دلیل اینکه امکان حفاظت از آن اثر تاریخی وجود ندارد و ممکن است این آثار به سرقت بروند.
وی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی بهصورت محسوس و غیر محسوس تمامی محوطههای تاریخی و مکانهایی که ارزش تاریخی دارند را بازدید میکند، بیان داشت: در بسیاری از مناطق استان کرمان از جمله روستاها افرادی در قالب دوستداران میراث فرهنگی کار حفاظت از بناهای تاریخی را بر عهده دارند.
نگهداری از آثار تاریخی کرمان با ۲۰۰ نیروی حفاظت
افضلی افزود: با توجه به پهناوری استان کرمان و وجود هفت هزار آثار تاریخی شناختهشده، ۷۰۰ اثر ملی و هفت اثر ثبت جهانی تنها ۲۰۰ نیروی حفاظت از آثار تاریخی و باستانی داریم.
مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان کرمان عنوان کرد: امکان حضور دائمی یگان حفاظت در تمامی محوطههای باستانی، تاریخی و گردشگری وجود ندارد و بهصورت گشتهای موردی، استفاده از دوستداران میراث فرهنگی، افراد محلی، نیروهای انتظامی و امنیتی کار حفاظت از این امکان انجام میشود.
وی گفت: از تمامی مسئولان محلی تقاضا داریم درصورتیکه فکر میکنند محوطه تاریخی در منطقه آنها وجود دارد بههیچعنوان قبل از ورود کارشناسان میراث فرهنگی و تایید این کارشناسان اطلاعرسانی انجام ندهند.
افضلی بیان کرد: هیچ دلیلی ندارد ما این اشیاء تاریخی را که شاید هزاران و صدها سال در دل زمین وجود داشته را از دل زمین بیرون بیاوریم.
مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان کرمان تأکید کرد: در مکانهای مختلفی تپههای باستانی و محوطههای تاریخی داریم که بههیچعنوان در مورد آنها اطلاعرسانی نمیشود و حتی مسئولان استانی و محلی از مکان آنها خبر ندارد و هیچ ضرورتی هم برای اطلاعرسانی و مشخص کردن محوطه باستانی دیده نمیشود.
وی عنوان کرد: با بعضی از سازمانها مانند جهاد کشاورزی، پایانهها و سازمانهای مرتبط هماهنگیهای لازم انجامشده که قبل از صدور هرگونه مجوز استعلام از سازمان میراث فرهنگی اخذ شود تا محلی که میخواهد کار کشاورزی و یا زیر بنایی در آن انجام شود محوطه باستانی نباشد.
وی با شاره به اینکه بر اساس یکسری معیارها و ضوابط نمایندگیها به اداره ارتقاء مییابند، افزود: بر اساس چارت سازمانی نمایندگیهای میراث فرهنگی در شهرستانهای جیرفت، سیرجان و رفسنجان به اداره میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری شهرستان ارتقاء پیدا کردند.
چشمانتظار کارشناسان میراث برای بررسی اصالت سنگنگارهها
امروز و یک روز پس از گذشت از این ماجرا پیگیر موضوع از سوی فرمانداری ریگان شدیم؛ معاون عمرانی و برنامهریزی فرماندار ریگان در گفتگو با مهر اظهار کرد: بنده در جریان ریز اقداماتی که فرماندار ریگان در این خصوص با میراث فرهنگی انجام داده است نیستم اما روز گذشته شخصاً به دو نیروی یگان حفاظت میراث فرهنگی که در شهرستان ریگان حضور دارند مساله را متذکر شده و خواستار اطلاعرسانی به مرکز استان شدم.
محمد مطهری نیا ادامه داد: بااینوجود حتی اگر فرض را بر عدم اطلاعرسانی در هفته گذشته بگذاریم بازهم از روز گذشته تاکنون هیچ اقدامی از سوی میراث فرهنگی انجامنشده و تنها یک تماس تلفنی از سوی آنها برقرار شد.
معاون عمرانی فرماندار ریگان گفت: ما همچنان در انتظار تیم کارشناسی میراث برای بررسی سنگنگارهها هستیم چرا که تایید ارزش و قدمت این سنگنگارهها اقدامی کارشناسی و در حیطه وظایف میراث فرهنگی است.
مطهری نیا بیان کرد: ریگان فاقد اداره میراث فرهنگی است و تنها یک مجموعه دو نفره از سوی میراث در شهرستان ریگان فعالیت میکند که یک نفر از آنها مسئول پایگاه حفاظت است.
وی با اشاره به کشف سنگنگارهها در روز چهارشنبه هفته گذشته گفت: از همان روز عکسهای سنگنگارهها در فضای مجازی هم منتشرشده و همه در جریان این موضوع قرار گرفتند.
مطهری نیا عنوان کرد: با توجه به پخش عکسهای سنگنگارهها در فضای مجازی نگرانی فرمانداری در این خصوص را بهصورت شفاهی به یگان حفاظت شهرستان اعلام کردم و از آنها درخواست شد با اداره کل میراث فرهنگی مکاتبه و درخواست اعزام کارشناس به ریگان را ارسال کنند.
وی با اشاره به اینکه اظهارنظر در خصوص اصالت سنگنگارهها مربوط به حوزه تخصصی میراث فرهنگی است، افزود: اگر میراث میگوید که باوجود اطلاعرسانی فرماندار ریگان و تمام اطلاعاتی که در رسانهها و فضای مجازی پخش شد در جریان قرار نگرفتهاند چرا از روز گذشته که خودشان تماس گرفته و دیگر بهطورقطع در جریان موضوع هستند همچنان اقدامی انجام ندادهاند؟
مطهری نیا با اشاره به اینکه سنگنگارهها همچنان در منطقه وجود دارند و میراث فرهنگی بر اساس رسالتی که دارد میتواند در شهرستان حضور یافته و موضوع را بررسی کند، افزود: از میراث فرهنگی میخواهیم هر چه سریعتر کارشناسان خود را برای بررسی اصالت آثار اعزام کنند چراکه از این نظر ما نیز به قطعیت نرسیده و دچار شک و شبهه هستیم.
وی گفت: در صورت تایید اصالت سنگنگارهها، فرمانداری ریگان مانند گذشته آمادگی کامل برای همکاری با میراث فرهنگی درزمینهٔ حفاظت از آثار را دارد.
معاون عمرانی فرمانداری ریگان با اشاره به وجود آثار باستانی فراوان در ریگان گفت: ادعایی در خصوص اصالت سنگنگارهها نداریم و تنها اطلاع دادهایم که چنین سنگنگارههایی پیداشده و بررسی این موضوع بر عهده دستگاه متولی و متخصصان فن است.
مطهری نیا گفت: در شهرستان ممکن است موارد متعددی مشاهده شود که امکان دارد دارای ارزش تاریخی باشند ما موظف به گزارش موارد مشاهدهشده هستیم اما تشخیص اصالت آن با میراث فرهنگی است و اگر از بین ۱۰۰ مورد دو مورد هم درست باشد ارزشمند است.
وی عدم اطلاعرسانی در خصوص محوطهها و آثار تاریخی را یکی از ابرازهای حفاظتی دانست و افزود: از میراث فرهنگی میخواهیم بهجای گلایه برای بررسی موضوع اقدام کنند البته بهصورت کلی بین میراث و ما مشکلی وجود ندارد و تنها خواسته ما بررسی سنگنگارهها و اعلام نتیجه است.
در حال حاضر مهم ترین مساله بررسی ارزش میراثی سنگ نگاره ها و حفاظت و نگهداری از این میراث فرهنگی در صورت تایید اصالت است و به نظر می رسد میراث فرهنگی باید هر چه سریعتر در این خصوص اقدام کند.
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