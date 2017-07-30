۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۲۴

پیام تسلیت علی مرادخانی و فرزاد طالبی برای درگذشت محمود جهان

معاون هنری وزیر ارشاد و مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد در پیام های جداگانه درگذشت زنده یاد محمود جهان هنرمند پیشکسوت موسیقی نواحی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام هایی جداگانه درگذشت محمود جهان هنرمند پیشکسوت موسیقی نواحی را تسلیت گفتند.

در پیام علی مرادخانی آمده است:

«انالله و انا الیه راجعون / خبر درگذشت هنرمند مردمی و پیشکسوت عرصه موسیقی آقای محمود جهان واصل گردید و بار دیگر جامعه فرهنگی هنری کشور را در افسوس از دست دادن عزیز دیگر قرار داد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به جامعه هنری و بویژه خانواده محترم ایشان، برای وی آمرزش و آرامش و برای بازماندگان صبر و شکیباییی مسئلت دارم.»

در متن پیام فرزاد طالبی نیز آمده است:

«بسمه تعالی / خبر رسید که رفتی، چه بی خبر رفتی...

محمود جهان، خواننده محبوب نغمه های گرم و بیتاب بوشهری، در میان امواج متلاطم اندوه و حسرت مردم وفادار خطه جنوب، به ساحل آرامش و رحمت ایزدی پیوست. هنرمندی فروتن و مردمی که با مهری عمیق، دلپذیرترین و شادمانه ترین آواها را از پیوند دریا و خاک، زندگی می بخشید.

جامعه موسیقایی کشور، جمع دوستداران، خانواده محترم و فرزند برومندش «امید جهان» را تسلیت می دهیم و از درگاه حضرت حق، صبر و اجری شایسته برایشان مسئلت می نمائیم. فرزاد طالبی / مدیرکل دفتر موسیقی»

علیرضا سعیدی

