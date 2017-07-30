پیام تسلیت علی مرادخانی و فرزاد طالبی برای درگذشت محمود جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام هایی جداگانه درگذشت محمود جهان هنرمند پیشکسوت موسیقی نواحی را تسلیت گفتند.

در پیام علی مرادخانی آمده است:

«انالله و انا الیه راجعون / خبر درگذشت هنرمند مردمی و پیشکسوت عرصه موسیقی آقای محمود جهان واصل گردید و بار دیگر جامعه فرهنگی هنری کشور را در افسوس از دست دادن عزیز دیگر قرار داد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به جامعه هنری و بویژه خانواده محترم ایشان، برای وی آمرزش و آرامش و برای بازماندگان صبر و شکیباییی مسئلت دارم.»

در متن پیام فرزاد طالبی نیز آمده است:

«بسمه تعالی / خبر رسید که رفتی، چه بی خبر رفتی...

محمود جهان، خواننده محبوب نغمه های گرم و بیتاب بوشهری، در میان امواج متلاطم اندوه و حسرت مردم وفادار خطه جنوب، به ساحل آرامش و رحمت ایزدی پیوست. هنرمندی فروتن و مردمی که با مهری عمیق، دلپذیرترین و شادمانه ترین آواها را از پیوند دریا و خاک، زندگی می بخشید.

جامعه موسیقایی کشور، جمع دوستداران، خانواده محترم و فرزند برومندش «امید جهان» را تسلیت می دهیم و از درگاه حضرت حق، صبر و اجری شایسته برایشان مسئلت می نمائیم. فرزاد طالبی / مدیرکل دفتر موسیقی»