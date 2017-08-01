شورای هماهنگی تبلیغات عهده دار هدایت جریان های انقلابی است

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در برهه ای از تاریخ انقلاب جای نهادهای انقلابی که به تبیین و تشریح آرمانهای انقلاب و نظام بپردازند خالی بود، اظهار کرد: خلا وجود نهادهای انقلابی در آغاز تشکیل حکومت اسلامی بسیار احساس می شد و اساس تشکیل نهادهایی همچون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، پر کردن خلا موجود بود.

وی ادامه داد: روشنگری پیرامون گفتمان انقلاب اسلامی و آرمان های متعالی انقلاب اسلامی یکی از مهمترین مواردی است که حتی بعد از گذشت قریب به ۴۰ سال از انقلاب، همواره مورد توجه بوده و نیاز به این امر هر روز بیشتر از قبل احساس می شود.

نماینده مردم رشت در مجلس به به برگزاری مراسم انقلابی مختلف به عنوان ابزاری برای بهتر شناساندن آرمان های انقلاب به مردم به ویژه نسل جوان اشاره و تصریح کرد: هرچند بضاعت نهادهای انقلابی به اندازه وسعت محدوده و اهمیت فعالیت هایی که انجام می دهند نیست اما تا به امروز با همین بضاعت کم اقدامات بسیار ارزشمندی را انجام داده اند.

کوچکی نژاد گفت: بر اساس آنچه که روال معمول هر انقلابی است، با گذشت زمان و مسن تر شدن انقلاب های مختلف، میزان فاصله انقلابیون از حرکتی که انجام داده اند بیشتر می شود اما خوشبختانه انقلاب اسلامی همواره به پشتوانه حضور مردم قدرتمند تر شده و این مهم محصول فعالیت نهادهایی انقلابی همچون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.

وی در ادامه به نگرانی هایی که درباره روی کار آمدن حامیان فتنه در کشور وجود دارد اشاره کرد و افزود: هرچند جریان فتنه با تمام قوا سعی بر نفوذ به لایه های مختلف نظام را دارد و در برخی موارد توانسته موفق عمل کند اما پشتوانه عظیم و مردمی انقلاب، رهبری داهیانه مقام عظمای ولایت و نهادها و افراد انقلابی مانع از نفوذ جدی جریان فتنه به نقاط حساس نظام شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس خاطرنشان کرد: هرچند مردم دلخوری هایی از وضعیت موجود دارند اما همواره نشان داده اند که به اصل انقلاب معتقد بوده و پشتیبان آن هستند و تجلی این ادعا را می توان در حماسه آفرینی ملت در روزهای هشتم و نهم دی ماه ۸۸ دید.

کوچکی نژاد با اشاره به رشادت های مردم گیلان در خلق حماسه هشتم دی گفت: بصیرت، ولایتمداری و هدایت درست ظرفیت های انقلابی توسط صاحبان فکر در استان گیلان موجب خلق حماسه ای همچون هشتم دی ماه شد که نه تنها طومار فتنه را در این استان بهم پیچید که مورد تمجید از سوی رهبر انقلاب نیز قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بدون شک خلق حماسه هایی همچون هشتم و نهم دی ماه ۸۸ نیازمند هدایت جریان های انقلابی است که این امر خطیر در گیلان به عهده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بود و انصافا از آن سربلند بیرون آمد.