دستگیری کلاهبردار ۲۰ میلیاردی در زاهدان

سرهنگ ابراهیم ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگارمهر، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی ارجاع چندین فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری مبنی بر اینکه فردی به هویت ر- گ اقدام به فروش مال غیر، از طریق فروش، اجاره و رهن واحدهای مسکونی کرده است، تحقیقات پلیس جهت بررسی موضوع و دستگیری این کلاهبردار آغاز شد.

وی افزود: کارآگاهان پلیس در تعاقب پایش های اطلاعاتی دریافتند متهم پس از هر معامله و تنظیم قرارداد با طرفین و قبل از نقل و انتقال قطعی برابر مفاد قرارداد و مبایعه نامه اقدام به فروش و واگذاری همان ملک به فرد دیگری با در دست داشتن مدارک مالکیت کرده است.

وی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی این کلاهبردار را شناسایی و وی را در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه متهم در بازجویی های تخصصی به هشت فقره کلاهبرداری به مبلغ ۲۰ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال اعتراف کرد خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد و در پایان سخنان خود از شهروندان خواست در هنگام معامله مدارک و اسناد را به صورت عینی بررسی و از اعتماد بی جا به افراد ناشناس و سودجو پرهیز کنند تا دچار مشکلاتی از این قبیل نشوند.