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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

سرلشگر باقری:

نیروی زمینی ارتش با قدرت ماموریت ها را انجام می‌دهد

نیروی زمینی ارتش با قدرت ماموریت ها را انجام می‌دهد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نیروی زمینی ستون فقرات ارتش است و با قدرت در منطقه ماموریت‌های محوله را در کنار سایر قوای مسلح به خوبی انجام می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشگر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار فرمانده هان عمده یگان های ارتش در منطقه سیستان و بلوچستان اظهارداشت: نیروی زمینی ستون فقرات ارتش است و با قدرت در منطقه ماموریت های محوله را در کنار سایر قوای مسلح به خوبی انجام می دهد.

وی فرمانده نیروی زمینی ارتش را فردی سخت کوش و پرتلاش و مورد علاقه  مقام  معظم رهبری (مد ظله العالی) دانست و افزود: امیر سرتیپ حیدری برنامه ها و پروژه های خوبی را برنامه ریزی کرده و بنده با وی  نهایت همکاری را دارم.

حجت الاسلام مقدادی رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۱۸۸ زرهی زاهدان در این بازدید گزارشی از فعالیت های فرهنگی و قرآنی ویژه کارکنان و وظیفه و خانواده های آن ها ارائه داد.

کد مطلب 4047136
هادی رضایی

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