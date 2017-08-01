به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشگر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار فرمانده هان عمده یگان های ارتش در منطقه سیستان و بلوچستان اظهارداشت: نیروی زمینی ستون فقرات ارتش است و با قدرت در منطقه ماموریت های محوله را در کنار سایر قوای مسلح به خوبی انجام می دهد.

وی فرمانده نیروی زمینی ارتش را فردی سخت کوش و پرتلاش و مورد علاقه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) دانست و افزود: امیر سرتیپ حیدری برنامه ها و پروژه های خوبی را برنامه ریزی کرده و بنده با وی نهایت همکاری را دارم.

حجت الاسلام مقدادی رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۱۸۸ زرهی زاهدان در این بازدید گزارشی از فعالیت های فرهنگی و قرآنی ویژه کارکنان و وظیفه و خانواده های آن ها ارائه داد.