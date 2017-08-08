حسین نمازی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین فعالیت های سینمایی خود گفت: پیش از این قرار بود فیلم سینمایی «چترباز» را جلوی دوربین ببرم، اما بنا به دلایلی ساخت این فیلمنامه منتفی شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر مشغول بازنویسی یک فیلمنامه جدیدم و تاکید می کنم که هیچ عجله‌ای برای آماده کردن فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر ندارم و نمی خواهم این پروژه را با عجله و بدون در نظر گرفتن زمان کافی جلوی دوربین ببرم.

کارگردان فیلم سینمایی «آپاندیس» توضیح داد: این پروژه جدید نیز یک فیلم با موضوع اجتماعی است که شکل متفاوتی از نظر محتوایی نسبت به دیگر کارهای من دارد. این فیلم به مساله «بزه» در جامعه می پردازد و دارای یک فضای دراماتیک مانند «آپاندیس» است.

وی ادامه داد: موقعیت های خنده دار آن می تواند به «آپاندیس» شباهت داشته باشد ولی قصه «قمارباز» به ویژه در بحث تم می تواند پیش زمینه هایی از سینمای خارج از کشور داشته باشد، اما به لحاظ پرداخت و فضای قصه یک کار بسیار جدید است.

این کارگردان جوان تاکید کرد: هنوز نام قطعی برای این پروژه در نظر گرفته نشده است و احتمال تغییر نام وجود دارد.

نمازی در پایان گفت: در حال حاضر تمام تلاش خود را می کنم فیلمنامه را به آنجایی که می خواهم برسانم و فکر می کنم تا ۲ ماه آینده بازنویسی فیلمنامه به پایان می رسد.