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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱

به همت جشنواره مردمی بازی عمار

«همبازی» وارد شبکه پنج سیما می شود

«همبازی» وارد شبکه پنج سیما می شود

برنامه تلویزیونی «همبازی» با محوریت بررسی تولیدات و فضای بازی‌های دیجیتال و غیر دیجیتال، از شنبه ۱۴ مردادماه و به صورت سه روز در هفته روی آنتن شبکه پنج می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «همبازی» با محوریت بررسی تولیدات و فضای بازی‌های دیجیتال و غیردیجیتال، از شنبه ۱۴ مردادماه و به صورت ۳ روز در هفته روی آنتن شبکه پنج می‌رود.

بررسی و معرفی بازی‌های رایانه‌ای، بازی آپارتمانی، اسباب‌بازی و مهدکودک، گفتگو با فعالان و کارشناسان این عرصه از جمله آیتم‌های این برنامه تلویزیونی است که در ۱۳ قسمت به همت جشنواره مردمی بازی عمار تهیه شده است.

برنامه تلویزیونی «همبازی» به تهیه کنندگی محمدحسین بزرگی راد، سردبیری حسین گلزار و علیرضا بیات تولید شده و با اجرای مسعود غزنچای، از هفته آینده، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۶:۱۵ روی آنتن شبکه پنج سیما می‌رود، تکرار برنامه هم روز بعد ساعت۱۱:۳۰ پخش می‌شود.

کد مطلب 4049158
فریبرز دارایی

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