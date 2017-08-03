زبان «لکی» در فهرست ملی میراث‌ ناملموس ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سلیمانی گفت: کمیته ثبت‌ملی میراث‌ ناملموس روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۹۶ با حضور فرهاد نظری مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی و سرپرست معاونت میراث اداره کل استان و کارشناسان حوزه ثبت در سالن فجر سازمان میراث‌فرهنگی برگزار شد و حدود ۶۰ پرونده از استان‌های مختلف در حوزه میراث ناملموس بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه استان لرستان پرونده ثبت زبان لکی را ارائه کرد که با موافقت اعضا مواجه شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با بیان اینکه زبان لکی یکی از زبان‌های بسیار قدیمی است و تعداد واژه‌ها در این زبان را تا ۳۰ هزار واژه اعلام کرده‌اند، تصریح کرد: در زبان لکی کنونی هنوز بسیاری از لغات، اصطلاحات و واژه‌های موجود در زبان اوستا به همان شکل اولیه بدون هیچ تغییری رایج و معمول هستند.

سلیمانی ادامه داد: «لکی» زبانی است تقریباً منظوم و مملو از اشعار، ضرب‌المثل‌ها، تمثیل‌ها، افسانه‌ها و بسیاری از کلمات و جملات آن دارای اوزان عروضی است، با این تفاوت که شعر لکی همه‌جا ۱۰ هجایی است، اما گاهی ۸ و ۱۲ هجایی نیز می شود.