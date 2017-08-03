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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۱

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان:

زبان «لکی» در فهرست ملی میراث‌ ناملموس ثبت شد

زبان «لکی» در فهرست ملی میراث‌ ناملموس ثبت شد

خرم‌آباد- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لرستان از ثبت زبان لکی در فهرست ملی میراث ناملموس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سلیمانی گفت: کمیته ثبت‌ملی میراث‌ ناملموس روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۹۶ با حضور فرهاد نظری مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی و سرپرست معاونت میراث اداره کل استان و کارشناسان حوزه ثبت در سالن فجر سازمان میراث‌فرهنگی برگزار شد و حدود ۶۰ پرونده از استان‌های مختلف در حوزه میراث ناملموس بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه استان لرستان پرونده ثبت زبان لکی را ارائه کرد که با موافقت اعضا مواجه شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با بیان اینکه زبان لکی یکی از زبان‌های بسیار قدیمی است و تعداد واژه‌ها در این زبان را تا ۳۰ هزار واژه اعلام کرده‌اند، تصریح کرد: در زبان لکی کنونی هنوز بسیاری از لغات، اصطلاحات و واژه‌های موجود در زبان اوستا به همان شکل اولیه بدون هیچ تغییری رایج و معمول هستند.

سلیمانی ادامه داد: «لکی» زبانی است تقریباً منظوم و مملو از اشعار، ضرب‌المثل‌ها، تمثیل‌ها، افسانه‌ها و بسیاری از کلمات و جملات آن دارای اوزان عروضی است، با این تفاوت که شعر لکی همه‌جا ۱۰ هجایی است، اما گاهی ۸ و ۱۲ هجایی نیز می شود.

کد مطلب 4049382

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    نظرات

    • ویراف مقدس IR ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
      0 0
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      لطفا تفاوت زبان،گویش و لهجه را شرح دهید . اگر مرتبط با اوستایی است که البته هست مانند لری و کردی ،تاتی،و آذری باستان (نه ترکی) گویش و لهجه اند نه زبان .زبان مولفه های خود را دارد.
    • میلاد کورد_لک IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۳
      1 0
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      والا ما کوردیم... لکها کوردها و هیچ نسبتی با لر ندارن... یک کلمه مشترک بین لکی و لری وجود نداره...

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