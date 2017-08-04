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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۲۸

نایب رییس فدراسیون فوتبال:

ایران تیم اول فوتسال آسیا است/حمایت از مناطق دارای استعداد فوتسال

ایران تیم اول فوتسال آسیا است/حمایت از مناطق دارای استعداد فوتسال

قرچک- نایب رییس فدراسیون فوتبال با تاکید بر حمایت از مناطق دارای استعداد فوتسال گفت: ایران تیم اول فوتسال آسیا است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان بعد از ظهر جمعه در مراسم اعطاء جام قهرمانی لیگ دسته یک فوتسال کشور، به تیم فوتسال مقاومت قرچک طی سخنانی گفت: امروز عید بزرگی برای تمام شیعیان است، از مسئولین محترم شهرستان قرچک که در این مراسم حضور دارند، تشکر می کنم.

وی اضافه کرد: فوتسال قرچک در آسیا به خوبی شناخته شده است، امروز به همت شما عزیزان ما در فوتسال جهان حرف برای گفتن داریم و تیم اول فوتسال آسیا هستیم و بازیکنان مطرح ایرانی در تیم های بین المللی حضور دارند.

نایب رییس فدراسیون فوتبال کشور گفت: سعی ما بر حمایت از فوتسال کشور و به خصوص فوتسال در مناطق دارای استعداد است، ما از فوتسال قرچک حمایت خواهیم کرد تا مشکلات این رشته رفع شده و بتواند مانند گذشته بدرخشد.

بر اساس این گزارش، علی کفاشیان بعد از ظهر جمعه به همراه سلیمانی، دبیر فوتسال کشور و چندتن از مقامات فدراسیون فوتبال جهت حضور در مراسم اعطا جام قهرمانی لیگ دسته یک تیم مقاومت قرچک در این شهرستان حضور پیدا کرد و توسط مسئولین شهرستان قرچک مورد استقبال قرار گرفت.

پس از مراسم اعطاء جام قهرمانی، مسابقه تیم فوتسال مقاومت قرچک و هیات فوتبال قم، از سری مسابقات هفته ششم لیگ برتر آغاز شد.

کد مطلب 4049983

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