جایگاه علوم انسانی در متحول سازی جامعه بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، پنجاهمین نشست معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۸و ۱۹ مردادماه ۱۳۹۶به میزبانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نوربرگزار می شود.

این نشست با شعار «آموزش عالی؛ کیفیت و تحول» آغاز می شود و علاوه بر برنامه های عمومی، موضوعات کلیدی حوزه آموزش عالی در قالب شش کمیسیون بررسی می شود.

براساس این گزارش جایگاه علوم انسانی در متحول سازی جامعه، مطالعه تطبیقی نقش دولت درتوسعه آموزش عالی نظام سنجش و پذیرش در زیرنظام‌های آموزش عالی، راهکارهای ارتقای مراکز آموزش عالی در سطح ملی و بین‌المللی و ارتقای کیفی؛ چالش‌ها، راهبردها و راهکارها و مدیریت منطقه‌ای گامی به سوی اقتدار و هماهنگی مراکز آموزش عالی در قالب کمیسیون های جداگانه به بحث و گفتگو گذاشته می شود.