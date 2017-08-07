دوفصلنامه «مطالعات قرآن و حدیث» به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دوفصلنامه علمی - پژوهشی «مطالعات قرآن و حدیث» ویژه بهار و تابستان ۹۶ توسط دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.

در این شماره فصلنامه مقاله های مختلفی به این شرح منتشر شده است:

قاله اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه نوشته محمدرضا ستوده نیا، علی اکبر صافی اصفهانی، صص ۵-۳۳

مقاله الزامات روش شناختی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم ‏(بررسی نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسی)‏ نوشته قاسم درزی، احمد پاکتچی، احد فرامرز قراملکی، صص ۳۵-۷۱

مقاله پژوهشی درباره منع ورود مشرکان به مکه در پرتو آخرمانَزَل بودن سوره مائده نوشته امیر احمدنژاد، زهرا کلباسی، صص ۷۳-۱۰۳

مقاله تحلیل سیره معصومان در مواجهه با اهانت کنندگان نادان و مغرض نوشته میثم مطیعی، صص ۱۰۵-۱۳۹

مقاله سطوح معانی ظاهری واژگان قرآنی نوشته قاسم بستانی، صص ۱۳۷-۱۶۷

مقاله گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان «امامتِ وصایتی»‏ نوشته علی راد، مریم ولایتی، صص ۱۶۹-۲۰۳

مقاله مفردات قرآن و ریشه شناسی تاریخی؛ بایسته ها و آسیبهای موجود نوشته حیدر عیوضی، صص ۲۰۵