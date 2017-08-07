پژوهش در خراسان شمالی سهم اندکی در تولید ایده و محصول دارد

علیاصغر پیلهور با حضور در نخستین نمایشگاه مطبوعات خراسان شمالی و بازدید از غرفه خبرگزاری مهر بابیان اینکه نبود پژوهشهای کاربردی به یک چالش جدی در کشور تبدیلشده است، اظهار کرد: در خراسان شمالی جای خالی این نوع پژوهشها احساس می شود.
پیلهور با اشاره به اینکه سهم اندکی از پژوهشهایی که در خراسان شمالی انجام میشود منجر به تولید ایده و محصول میشود، تصریح کرد: باید ایده پرداز و پژوهشگر به انجام پژوهشهای کاربردی توجه بیشتری داشته باشند.
وی عدم اعتماد دستگاهها نسبت به پژوهشگر دانشگاهی را از دیگر موانع تولید ایده و محصول دانشبنیان از مسیر پژوهش دانست و اظهار کرد: در این زمینه نیاز به یک بازنگری در دستگاههایی داریم که نیاز به امر پژوهش دارند.
وی عنوان کرد: ناتوانی از انجام پژوهشهای کاربردی توسط دانشگاهیان یکی دیگر از عواملی است که سبب گسست و فاصله پژوهش با امر تولید محصول شده است.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی تا سال گذشته بر اساس قانون بودجه سالانه کشور، یک تا سه درصد بودجه دستگاهها باید به پژوهش اختصاص پیدا میکرد که این قانون در سال ۹۵ اصلاح شد.
پیلهور افزود: ایجاد شورای پژوهش، تحول اداری و آموزش سبب بهتر شدن سازوکار در این خصوص و نیز کانالیزه شدن بودجه پژوهشی سازمانها شد.
وی گفت: در چند سال اخیر، یک و نیم میلیارد تومان به شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور خراسان شمالی کمک شده است.
