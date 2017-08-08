خبرگزاری مهر، گروه جامعه - فائزه مومنی: مطابق با برخی از اخبار، رئیس جمهوری امروزاسامی کابینه خود را تقدیم مجلس می‌کند. در همین حال بعضی از سایت‌های خبری اسامی کاندیداهای احتمالی وزارتخانه‌ها دولت از جمله وزارت آموزش‌وپرورش را منتشر کردند. رضا صالحی‌امیری( وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی)، مجتبی زینی وند( مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش)، سید محمد بطحایی( معاون سابق توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش) از جمله کاندیداهای احتمالی این وزارتخانه هستند.

در عین حال بسیاری از کارشناسان و به‌ویژه اعضای تشکل‌های صنفی فرهنگیان از دلایل اصلی موفق نبودن دانش آشتیانی در مدت تصدی این پست را آشنا نبودن او به مشکلات این وزارت‌خانه و نداشتن تجربه‌ کاری در این حوزه دانسته‌اند که در این صورت بهتر است نفر بعدی که متصدی این وزارت‌خانه می‌شود، از بدنه خود این وزارت‌خانه پر مشکل باشد که البته با این اوصاف شاید بطحایی و زینی‌وند گزینه‌های محتمل‌تری نسبت به صالحی امیری باشند.

فرهاد فلاحتی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از جمله منتقدان حضور فردی خارجی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش و پرورش باید وزیری داشته باشد که از بدنه این سازمان باشد تا شرایط این وزارتخانه را درک کرده و به آن آشنایی داشته باشد.

فلاحتی می‌گوید: فرقی ندارد زن یا مرد متصدی این مقام باشد، هرکسی بیاید باید بدون توجه به جناح سیاسی اقدام کند. آموزش و پرورش به لحاظ اسناد و قانونی که برای آن در نظر گرفته شده است هیچ مشکلی ندارد، پس باید کسی مسوول این وزارت‌خانه شود که به آن‌ها عمل کند. با همین روند قطعا در کم‌تر از ۸سال تمام مشکلات حل خواهند شد.

وی با اشاره به کنار گذاشتن سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به‌وسیله دو وزیر دولت یازدهم، تاکید می‌کند: علی اصغر فانی از جمله کسانی بود که در تدوین سند «تحول بنیادین آموزش و پرورش» نقش بسیار مهمی داشت اما زمانی که وزیر شد، اولین منتقد این سند بود و آن را به‌طور کامل کنار گذاشت. آقای دانش‌آشتیانی هم چون نیروی دانشگاهی بود و شناختی به وزارت نداشت نتوانست موفق عمل کند و در عین حال سند تحول را نیز کنار گذاشت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است: سلطه دیدگاه سیاسی یا جنسی بر آموزش و پرورش و توجه نکردن به مباحث مطرح شده باعث می‌شود وزارت آموزش‌وپرورش موفق عمل نکند و هرکسی حتی اگر یک خانوم هم متصدی این جایگاه باشد در نهایت به جایی نخواهد رسید.

به گفته فلاحتی، در حال حاضر یکی از مشکلات عمده وزارت آموزش‌وپرورش رها شدن وضعیت نیروی انسانی است و بیش‌تر بودجه این وزارت‌خانه به حقوق این پرسنل اختصاص داده می‌شود. در یک استان معلم‌ها بیکار در دفتر کار نشستند و حقوق می‌گیرند اما در یک منطقه به‌دلیل کمبود معلم و زیادی کلاس درس، مدیر مدرسه مجبور است به‌طور مداوم نیروی حق‌التدریسی بگیرد.

او اضافه می‌کند: اگر وزیر آینده به قانون و مصوبات پایبند باشد، در مباحث تربیتی و آموزشی خود موفق خواهد بود، در عین حال درباره مسائل مالی هم اگر مهندسی نیروی انسانی وجود داشته باشد مشکل مالی این وزارت‌خانه نیز حل خواهد شد.

نماینده مردم قائنات در پایان تاکید می‌کند: وزیر آینده باید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را باور داشته باشد و تصمیم به اجرای آن بگیرد. در آموزش‌وپرورش گره کوری نداریم فقط مرد یا زن عملی می‌خواهیم که مشکلات آن را حل کند.