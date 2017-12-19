انتظار دارم راهکار بدهید نه اینکه فقط از مشکلات بگویید

به گزارش خبرگزاری مهر عصر روز گذشته سید محمد بطحایی در گردهمایی معاونین، مدیران کل و جمعی از مدیران ارشد که در آستانه ششمین سال رونمایی از سند تحول بنیادین بدون حضور نمایندگان رسانه های جمعی در سالن حجاب تهران برگزار شد، اظهار کرد: شورای عالی و معاونت ها تلاش کنند سند تحول را از حالت شعارزدگی به سمت عمل گرایی سوق دهند و حرکت کنند و در جلسات فقط از مشکلات و موانع سند سخن نگویید بلکه از دستاوردها و راهکارهای جدید اجرای سند نیز گزارش بدهید.

وی اضافه کرد: برگزاری این نوع نشست ها بسیار ضروری است تا مسیر را دائما رصد کنیم پس باید این جلسات به صورت مستمر و چارچوب دارتر برگزار شود.

بطحایی بیان کرد: ما مسیر تحول را به امید رسیدن به یک دشت شکوفا طی می کنیم امیدواریم آموزش و پرورشی در شان و منزلت این مردم داشته باشیم.

وزیر آموزش وپرورش با تاکید بر ضرورت عزم ملی برای اجرای تحول در آموزش وپرورش گفت: در اجرای سند تحول باید علاوه برداشتن باور به این کار ایمان نیز داشته باشیم. مشکلات آموزش وپرورش حل نمی شود مگر اینکه تحول عملی شود.

وی ادامه داد: تحول یک مفهوم کلی نیست بلکه آنچه باید عمل کنیم تحول است اجرای برنامه ها یعنی تحول و تحول باید اجرا و عمل شود.

بطحایی گفت: بارها از این موضوع سخن گفتیم که تا آموزش وپرورش به یک گفتمان ملی تبدیل نشود، تحول اتفاق نمی افتد، اما امروز می گوییم شاید تا زمانی تحول اتفاق نیفتد گفتمان ملی محقق نمی شود، بنابراین باید تحولات عملی شود آن هم در زمانی که موثر است زیرا اگر اقدامات خود را در زمان و مکان مناسب انجام ندهیم اثر خود را ازدست می دهد

وزیر آموزش و پرورش اظهارکرد: گاهی کار خوب را انجام می دهیم اما زمان انجام آن گذشته است بنابراین انجام آن تاثیری ندارد باید در راستای اجرای سند تحول فعالیت ها باید به نحوی انجام و سند اجرایی شود که شیرینی آن را مردم احساس کنند.

وی ادامه داد: محیط مدرسه باید به گونه ای جذاب باشد که بچه ها با شادی و انگیزه مضاعف وارد مدرسه شوند و هنگام خروج، از تعطیلی مدرسه احساس ناراحتی کنند.

بطحایی تصریح کرد: در استقرار سند تحول بنیادین موانع بسیاری وجود دارد که تنها خودمان باید به دنبال راهکار و رفع موانع باشیم نباید انتظار داشت دیگران بیایند و این مشکل را برطرف کنند.

وی خطاب به معاونان حوزه ستادی گفت: توقع من از شما این نیست که بیایید اینجا مشکلات را مطرح کنید بلکه انتظار من این است شما به ارائه راهکار بپردازید و رفع موانع کنید.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: در جلسات مختلف بارها بر اجرای مصداقی سند و اجرای با سرعت آن تاکید کردم مستمرا اجرای سند باید رصد شود تا میزان پیشرفت سند در طول یک دوره زمانی مشخص شود و با چند ماه قبل مقایسه شود و اگر مشکلی هست آن را رفع کنیم.

وی ادامه داد: همواره باید فعالیت های اجرا شده مورد بررسی قرار گیرد تا ببینیم اجرای متوازن سند محقق شده یا نه! باید ببینم پیشرفت سند در کدام حوزه ها بیشتر و در کدام حوزه ها اجرای آن با مشکل مواجه بوده است.

عضو کابینه تدبیر وامید گفت: جامعه آموزش و پرورش با کیفیتی را از ما می خواهد و این توقع زیادی نیست، می شود آن را بر آورده کرد.