احمدی نژاد تخلفات زیادی داشته است/خودباختگی در شان نمایندگان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز عصر امروز در نشست خبری با اشاره به بازداشت بقایی اظهار کرد: آقای احمدی نژاد به گونه ای هم صحبت کرد که ضمیر به راحتی مرجع خود را پیدا نمی کند. معلوم نیست نظر وی روی چه کسی است که می گوید من افشاگری می کنم.

وی افزود: احمدی نژاد چندی پیش در خوزستان اظهاراتی داشت که تفسیرهایی از آن شد؛ جامعه روحانیت مبارز روی این حرکت موضع گیری می کند. جامعه روحانیت کمتر بنا دارد در این مناقشات ورود کند اما وقتی مساله به نظام و ساختارهای آن بازمی گردد لازم می بیند که ورود کند.

مصباحی مقدم تاکید کرد: احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری اش چند بار اظهار کرد که اسامی مفسدان را دارم اما هیچ گاه از این لیست رونمایی نشد؛ شایسته بود اگر لیستی داشت، به قوه قضاییه ارائه می داد.

وی تصریح کرد: احمدی نژاد الان هم تهدید به افشاگری می کند؛ اشکالی ندارد که اگر افرادی تخلفاتی دارند، از طریق قانون دنبال نکنیم.

مصباحی مقدم تصریح کرد: چنین اظهاراتی تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی به شکل تشویش اذهان عمومی است. خدماتی را از احمدی نژاد سراغ داریم که اصلا نمی خواهیم آن ها را نادیده بگیریم اما این بدان معنا نیست که این نوع موضع گیری ها و تعرض به شخصیت های اول نظام به خصوص قوه قضاییه را قبول کنیم.

سخنگوی جامعه روحانیت گفت: احمدی نژاد خصوصا در دوران ریاست جمهوری اش تخلفات زیادی دارد؛ دو بار کمیسیون ناظر بر هدفمندی یارانه ها، گزارشی را به مجلس داد که هر بار حکایت از ۱۲ تخلف در نحوه اجرای قانون داشت. دیوان عالی باید وارد می شد که در صورت اثبات تخلفات، به رهبری گزارش می داد و می گفت که بر اساس این تخلفات وی شایستگی ریاست جمهوری را ندارد اما الان این تخلفات قابل پیگیری است. از قوه قضاییه می خواهیم که تخلفات وی را در دست پیگیری قرار بدهد.

مصباحی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصولگرایان نباید به خاطر تخلفات از مردم عذرخواهی کنند؟ گفت: من سخنگوی اصولگرایان نیستم؛ بلکه سخنگوی جامعه روحانیت هستم. جامعه روحانیت نه در دور اول در سال ۸۴ و نه در دور دوم در سال ۸۸ بیانیه حمایتی از احمدی نژاد نداد.

وی افزود: برخی می گویند که قوه قضاییه باید در همان زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد به مسائل مربوط به وی می پرداخت البته قوه قضاییه بیکار نبوده و روی پرونده ها کار کرده است. این هم که الان داریم می گوییم به تخلفات احمدی نژاد رسیدگی شود، به خاطر این است که احمدی نژاد دچار رفتارهای خاصی شده که وی را در موضع طلبکاری قرار می دهد؛ ما می گوییم که وی بدهکار است.

مصباحی مقدم درباره اینکه گفته می شود نهاوندیان یکی از گزینه های تصدی وزارت اقتصاد است، نظر شما چیست؟ گفت: من درباره این مساله اظهار نظر نمی کنم چون در جامعه روحانیت روی آن بررسی نشده است. آنچه ما می گوییم اتکا بر کارآمدی و سلامتی است نه اینکه بگوییم مصداق چه کسانی باشند.

وی درباره لزوم ترمیم در جامعه روحانیت گفت: ترمیم در جامعه روحانیت با افزوده شدن ۵ نفر انجام شده است.

مصباحی مقدم درباره احتمال حضور ناطق نوری در جامعه روحانیت اظهار کرد: گفتگوهای ما با ناطق نوری هنوز موثر نبوده است. امیدواریم این برادر گرامی به جلسات جامعه روحانیت بازگردد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره لزوم پوست اندازی در جریان انقلاب گفت: ما نیاز به پوست اندازی نداریم؛ ما منشور اصولگرایی را منتشر کرده ایم. ما نیازمند کارهایی هستیم که مهم ترینش رسیدن به ساختار با ثبات و فراگیر برای مجموعه اصولگرایان است. جامعه روحانیت همتراز احزاب نیست. احزاب اصولگرا هر کدام به نحوی تلاش می کنند تا نظر جامعه روحانیت را به خود جلب کنند.

مصباحی مقدم ادامه داد: ما ضرورت می بینیم که نسبت به دوره های بعد فعالیت های سیاسی قدم های تازه ای برداریم. اینکه در ریاست جمهوری یا مجلس یا شوراها نتایج اینگونه شد را بسیار طبیعی می بینیم. هیچ گاه ملت ایران با یک جریان سیاسی عقد اخوت دائمی نمی بندد و معمولا می گویند که آسیاب به نوبت.

وی تصریح کرد: طبیعی است که وقتی مردم از یک جریان سیاسی خسته شوند به جریان دیگر پناه می برند. ما اصلا احساس شکست نمی کنیم چون شکست برای جایی است که ما بخواهیم به هر قیمتی قدرت را به دست بیاوریم.

مصباحی مقدم درباره عکس نمایندگان مجلس با فدریکا موگرینی در مراسم تحلیف گفت: از این اتفاق احساس شرم می کنم. نمایندگان باید شخصیت برجسته ای داشته باشند تا خود را در برابر مهمان ها نبازند و احترام خود را حفظ کنند. این نوع خودباختگی در برابر شخصیت های خارجی در شان نمایندگان مجلس نیست.

وی درباره طرح نواصولگرایی قالیباف گفت: فرصت نکردیم که در خدمت آقای قالیباف باشیم که دیدگاهش را ارایه کند که ما هم به عنوان جامعه روحانیت در این زمینه به جمع بندی برسیم.

مصباحی مقدم درباره اظهارات اخیر میرسلیم گفت: حزب موتلفه گفت که این اظهارات در مجلس خصوصی بوده و میرسلیم هم دوست نداشته رسانه ای شود.

نماینده سابق مجلس درباره اینکه گفته می شود برخی نهادهای نظامی پشت جمنا قرار دارند گفت: نمی توانم موضع جامعه روحانیت را در این باره اعلام کنم چون در این باره گفتگویی نداشته ایم.

وی درباره عملکرد جبهه مردمی و نسبتش با جامعه روحانیت مبارز گفت: وقتی مقدمات جمنا فراهم شد با جامعه روحانیت وارد گفتگو شدند و رضایت دبیرکل جامعه روحانیت را گرفتند. این طور نبود که جامعه روحانیت با این حرکت مخالف باشد.

مصباحی مقدم درباره عملکرد دولت گفت: دولت اقدام هایی در خروج از رکود داشته که در بخش هایی نمود دارد و یکی از این ها بالارفتن تولید و صادرات نفت است که مساله کلیدی در اقتصاد کشور ماست. در بخش صنایع گام ها خیلی بزرگ نبوده اما زحماتی کشیده اند.

وی افزود: ما هنوز نمی توانیم سخن از رونق بگوییم که وضعیت فراگیر و شامل در ابعاد مختلف اقتصاد ما باشد گر چه پاره ای از صنایع ما مانند خودروسازی و پتروشیمی روند رو به رشدی را داشته اند.

نماینده سابق مجلس تصریح کرد: ضعف ها همچنان قابل توجیه است؛ از جمله اشتغال که با وضعیت خوبی روبه رو نیستیم. مقداری نسبت به سال های آغازین دولت قبلی، وضعیت اشتغال بدتر شده است؛ شاید علت این باشد که میزان اشتغال به نسبت تعداد جوانان تحصیل کرده ای که به سن اشتغال می رسند با توجه به نرخ رشد جمعیت نبوده و سرعت اشتغال نسبت به تقاضا کمتر است.

مصباحی مقدم افزود: امیدواریم در آینده با تغییر ترکیب کابینه و با اندکی جوان گرایی در کابینه و استفاده از کسانی که توانایی بالاتری داشته باشند در وزارت اقتصاد و صنعت و معدن و مسکن و امثال این ها، شاهد بهبود شرایط اقتصادی در دوره جدید باشیم.