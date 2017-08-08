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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۵۲

پیام رئیس سازمان نظام پزشکی؛

اطلاع رسانی در حوزه سلامت فقط به آگاهی بخشی محدود نیست

اطلاع رسانی در حوزه سلامت فقط به آگاهی بخشی محدود نیست

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، پیامی صادر و از تلاش های فعالان این عرصه به ویژه خبرنگاران حوزه سلامت قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی رضا زالی در این پیام آورده است؛ امروزه رسانه‌ها می‌توانند با گام‌های عمیق و دقیق برخاسته از جامعه‌شناسی و آینده‌نگری به وحدت ملی، رونق اقتصادی، شادابی ملت در کار و تحول، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی جلایی دوباره بخشند. در این مسیر خطیر نقش بی‌بدیل زنان و مردان بزرگی که قلم را ابزاری برای صلح، مدنیت و عشق به کار می‌برند و با همه‌ توان بر صداقت و راستی پای می‌فشرند بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

جایگاه اطلاع‌رسانی در حوزه سلامت فقط به آگاهی بخشی و افزایش اطلاعات محدود و محصور نیست بلکه با ظرافت‌های ویژه‌ای که دارد می‌توان آن را از سایر مسائل حوزه اجتماعی به گونه‌ای سهل ممتنع هم ممزوج و هم منفک دانست.

۱۷ مرداد به عنوان روز خبرنگار فرصتی است تا از زحمات طاقت‌فرسا و عاشقانه‌ خبرنگاران محترم به ویژه اصحاب رسانه‌ حوزه سلامت تقدیر نمایم و از خداوند بزرگ برای همه‌ آنان که در افزایش دانش ملت و آبادانی این مرز و بوم تلاش می‌کنند، موفقیت و بهروزی آرزو نمایم.

کد مطلب 4053065
حبیب احسنی پور

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