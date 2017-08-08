اطلاع رسانی در حوزه سلامت فقط به آگاهی بخشی محدود نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی رضا زالی در این پیام آورده است؛ امروزه رسانهها میتوانند با گامهای عمیق و دقیق برخاسته از جامعهشناسی و آیندهنگری به وحدت ملی، رونق اقتصادی، شادابی ملت در کار و تحول، مسئولیتپذیری و پاسخگویی جلایی دوباره بخشند. در این مسیر خطیر نقش بیبدیل زنان و مردان بزرگی که قلم را ابزاری برای صلح، مدنیت و عشق به کار میبرند و با همه توان بر صداقت و راستی پای میفشرند بر هیچکس پوشیده نیست.
جایگاه اطلاعرسانی در حوزه سلامت فقط به آگاهی بخشی و افزایش اطلاعات محدود و محصور نیست بلکه با ظرافتهای ویژهای که دارد میتوان آن را از سایر مسائل حوزه اجتماعی به گونهای سهل ممتنع هم ممزوج و هم منفک دانست.
۱۷ مرداد به عنوان روز خبرنگار فرصتی است تا از زحمات طاقتفرسا و عاشقانه خبرنگاران محترم به ویژه اصحاب رسانه حوزه سلامت تقدیر نمایم و از خداوند بزرگ برای همه آنان که در افزایش دانش ملت و آبادانی این مرز و بوم تلاش میکنند، موفقیت و بهروزی آرزو نمایم.
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