به گزارش خبرنگار مهر، اکبر زنجان‌پور نقش کاوه آهنگر را در انیمیشن «آخرین داستان» به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر صداپیشگی می‌کند.

انیمیشن «آخرین داستان» با برداشتی آزاد از داستان «ضحاک» شاهنامه این روزها مراحل پایانی تولیدش را در استودیو هورخش می‌گذراند و بازیگران مطرح سینما و تئاتر صداپیشگی نقش‌های اصلی این انیمیشن را بر عهده دارند و اکبر زنجان‌پور نقش کاوه آهنگر را در انیمیشن «آخرین داستان» صداپیشگی می‌کند.

پرویز پرستویی، بیتا فرهی، حامد بهداد، حسن پورشیرازی، باران کوثری، فرخ نعمتی، اشکان خطیبی، شقایق فراهانی، ملیکا شریفی‌نیا، زهیر یاری و بانیپال شومون از دیگر بازیگرانی هستند که صداپیشگی نقش‌های اصلی انیمیشن «آخرین داستان» را بر عهده دارند.

«آخرین داستان» از سال ۸۹ در استودیو هورخش در حال ساخت است و تولید آن در نیمه دوم امسال به پایان می‌رسد. این انیمیشن در مسیر تولید و در سال ۲۰۱۳ موفق شد به ‌عنوان ۶ پروژه برتر در حال تولید جهان در جشنواره «انسی» فرانسه که مهم‌ترین رویداد انیمیشنی سالانه جهان است، معرفی شود. همچنین این اثر در سال ۲۰۱۶ به دعوت جشنواره انسی در بازار فیلم جشنواره بین‌المللی کن به ‌عنوان یکی از چهار انیمیشن سینمایی برتر در حال تولید جهان معرفی شد.

عوامل این انیمیشن عبارتند از نویسنده و کارگردان: اشکان رهگذر، تدوین: ژینوس پدرام، آهنگساز: کریستف رضاعی، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، انتخاب بازیگران: تینا پاکروان، صدا پیشگان: پرویز پرستویی، بیتا فرهی، حسن پورشیرازی، باران کوثری، فرخ نعمتی، اشکان خطیبی، شقایق فراهانی، ملیکا شریفی‌نیا، زهیریاری و بانیپال شومون، عکس: امیر عابدی، مشاور رسانه‌ای: زهرا نجفی.