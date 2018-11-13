جایزه بهترین انیمیشن سینمایی آجایو به «آخرین داستان» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش، انیمیشن بلند سینمایی «آخرین داستان» به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر برنده جایزه بهترین فیلم بلند سومین جشنواره بین المللی انیمیشن آجایو (THE ۳rd International Animation Festival AJAYU) در کشور پرو شد.

پرویز پرستویی، لیلا حاتمی، حامد بهداد، اشکان خطیبی، بیتا فرهی، اکبر زنجان‌پور، فرخ نعمتی، حسن پورشیرازی، باران کوثری، مجید مظفری، شقایق فراهانی، ملیکا شریفی‌نیا، زهیر یاری، و بانیپال شومون از گویندگان نقش‌های این انیمیشن هستند.

انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» به تهیه‌کنندگی احسان رسول‌اف و تولید شده در استودیو هورخش، پیش‌ از این در سی ‌و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان موفق به دریافت جایزه ویژه هیات ‌داوران در بخش سینمای ایران و جوایز بهترین کارگردانی و فیلمنامه در بخش بین‌الملل و جایزه کوکومیکس موسیقی بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم فانتزی بوچئون کره شده بود.

جشنواره بین المللی انیمیشن آجایو با هدف ترویج صنعت انیمیشن و باز کردن پنجره های این هنر به مخاطبان در شهر پونو کشور پرو برگزار می شود.