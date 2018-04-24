انیمیشن «آخرین داستان» در جشنواره «انسی» پذیرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش، انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر محصول استودیو هورخش در بخش غیررقابتی پنجاه و هشتمین دوره جشنواره انیمیشن «انسی» پذیرفته شد.
پرویز پرستویی، بیتا فرهی، حامد بهداد، اکبر زنجان پور، حسن پورشیرازی، باران کوثری، فرخ نعمتی، اشکان خطیبی، شقایق فراهانی، مجید مظفری، ملیکا شریفینیا، زهیر یاری و بانیپال شومون از بازیگرانی هستند که صداپیشگی نقشهای اصلی انیمیشن «آخرین داستان» را بر عهده دارند.
«آخرین داستان» اولین انیمیشن سینمایی استودیو هورخش است که تولید آن از سال ۸۹ تا ۹۷ به طول انجامیده است.
این انیمیشن در مسیر تولید و در سال ۲۰۱۳ موفق شد بهعنوان ۶ پروژه برتر در حال تولید جهان در جشنواره «انسی» فرانسه که مهمترین رویداد انیمیشنی سالانه جهان است، معرفی شود. همچنین این اثر در سال ۲۰۱۶ به دعوت جشنواره «انسی» و کن در بازار فیلم جشنواره کن بهعنوان یکی از چهار انیمیشن سینمایی برتر در حال تولید جهان معرفی شد.
عوامل این انیمیشن عبارتند از نویسنده و کارگردان: اشکان رهگذر، تدوین: ژینوس پدرام، آهنگساز: کریستف رضاعی، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، انتخاب بازیگران: تینا پاکروان، عکس: امیر عابدی و مشاور رسانهای: زهرا نجفی.
پنجاه و هشتمین دوره جشنواره «انسی» امسال از ۲۱ تا ۲۶ خرداد برگزار میشود.
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